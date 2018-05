Ministr Vojtěch přesvědčil své ANO, že se kouření do restaurací vrátit nesmí

„Jsem velmi rád, že jsem přesvědčil poslanecký klub, že bude hlasovat pro zamítnutí návrhu v prvním čtení,“ uvedl Vojtěch. Názory v klubu byly různé, ale nakonec většina klubu ANO podle něj souhlasila se závazným hlasováním, které by mělo smést snahu některých poslanců vrátit kouření do restaurací.

ANO má 78 poslanců, nejvíc ve Sněmovně, a bude-li skutečně hlasovat jednotně, fanoušci kouření v restauracích mají jen minimální šanci, že prosadí svou. V ostatních stranách jsou totiž zastánci i kritici kouření v restauracích.

Podle návrhu 86 poslanců, mezi nimiž jsou paradoxně i někteří z ANO, by se majitelé barů a výčepů do velikosti osmdesáti metrů čtverečních mohli rozhodnout, že jejich podnik je kuřácký, s tím, že by se tam v takové chvíli nesmělo vydávat jídlo.

Podpora zákazu kouření v pohostinských zařízeních, která platí od konce května loňského roku, je přitom po roce 71 procent, zjistily společně agentura Ipsos a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. „Dvacet osm procent kuřáků je silně proti tomu, že se nesmí kouřit v restauracích. Lidí, kterým to opravdu silně vadí, je jen 12 procent,“ řekl Radek Jalůvka ze společnosti Ipsos.