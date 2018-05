Zákaz kouření v restauracích podporují po roce téměř tři čtvrtiny lidí

Do restaurací přitom chodí víc lidí než dříve. Návštěvnost restaurací se zvýšila hlavně díky zákazníkům, kteří tam dříve chodili jen výjimečně, vyplývá z průzkumu, při němž bylo dotazováno 1080 tisíc respondentů. „Nezjistili jsme, že by byl rozdíl mezi městem a vesnicemi,“ řekl Jalůvka.



Skupina poslanců napříč stranami se pokouší zákaz kouření v restauracích osekat. Sněmovna o tom má jednat v úterý odpoledne. Proti omezení zákona je vláda v demisi, kterou k odmítavému stanovisku k poslaneckému návrhu přesvědčil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle návrhu 86 poslanců by se majitelé barů a výčepů do velikosti osmdesáti metrů čtverečních mohli rozhodnout, že jejich podnik je kuřácký, s tím, že by se tam v takové chvíli nesmělo vydávat jídlo.

V Česku kouří přibližně čtvrtina lidí. Jedním ze zjištění průzkumu přitom je, že nyní si kuřáci více uvědomují, že svým kouřením omezují svobodu nekuřáků. Zatímco před šesti lety to přiznávalo 28 procent kuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41 procent.

Zároveň se mění to, čemu dávají návštěvníci restaurací přednost. Konzumace piva klesá podle zjištění agentury Ipsos kvůli preferencím mladých lidí, kteří dávají přednost spíše míchaným alkoholickým drinkům.



Pouze 21 procent provozovatelů podle dalšího průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podnikatelů trápí zákaz kouření, přitom ale pouze 8 procent z nich uvedlo, že by jim pomohlo zrušení zákazu kouření.