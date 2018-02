Babiš odmítl souvislost svojí snahy o konec Murína s Čapím hnízdem

Premiér v demisi Babiš na mimořádné tiskové konferenci řekl, že přijde věc vysvětlovat i na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny 15. března. „Tyto pochybnosti jsou podloženy dokumenty a informacemi, které podle právních předpisů nemohou být zveřejněny ani nelze hovořit o jejich obsahu,“ řekl předseda vlády a hnutí ANO.

Uvedl, že v Murína ztratil důvěru kvůli jednomu dokumentu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „Tu kauzu, o které mluvím, vyšetřuje Vrchní státní zastupitelství v Praze a je to velice závažná kauza,“ uvedl Babiš,

Šéfa GIBS jmenuje premiér po projednání vládou a v bezpečnostním výboru. Ředitele lze odvolat, pokud je obviněn z trestného činu nebo po uplynutí pětiletého funkčního období.

Murín byl jmenován minulým premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD. Generální inspekci bezpečnostních sborů, která vyšetřuje trestné činy policistů, vede Murín od prosince 2015, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Babiš veřejně kritizoval Murína už loni na jaře, tehdy reagoval na kauzu Bereta. Podle serveru iROZHLAS se vyšetřovatelé Murína ptali, proč se stýkal s hlavním podezřelým kauzy Bereta – bývalým kriminalistou Igorem Gáboríkem, který je viněn ze systematického vynášení citlivých informací z policejních spisů. Babiš, který byl tehdy ministrem financí, po zveřejnění článků prohlásil, že Murínovy styky snižují jeho důvěryhodnost.

Premiér v demisi se má takových změn zdržet, míní opozice

Šest opozičních stran se ve středu ráno dohodlo, že vyvolají dvě mimořádné schůze Sněmovny. Jedna má být k personálním změnám, které dělá vláda Andreje Babiše bez důvěry, a to například v České poště, ve fakultních nemocnicích či při tlaku na odchod šéfa GIBS. Druhá má být k pravidlům, která by měla dodržovat vláda bez důvěry.

Předseda ODS Petr Fiala označil tlak premiéra v demisi na ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů za velice závažný. „Premiér v demisi by se takovýchto kroků měl zdržet, protože podlamují důvěru občanů v nezávislost policie. Premiér by se podobných kroku měl zdržet o to více, protože je sám policií vyšetřován a je tedy v této věci ve střetu zájmu,“ komentoval Fiala spor o Murína na své facebookové stránce.