Sněmovna opět zlevní. Na dotovanou rakvičku se nesahá, kritizují to Piráti

14:52 , aktualizováno 16:00

Jen pár měsíců poté, co se ve sněmovním bufetu zdražovalo, poslanci zjistili, že se jim to vlastně vůbec nelíbí. Původně ceny vzrostly o 50 procent, a tak půjdou mírně dolů. Zdražení bude korigováno na 40 procent. Shodla se na tom už Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, ještě to musí podepsat kancléř.