Gulášovka za 10 a plzeň za 27 jsou minulostí. Sněmovní bufet podražil

Sněmovní restaurace a bufety byly proslulé velice příznivými cenami jídel. Zatímco za hlavní teplá jídla si poslanci a jejich asistenti museli postupně připlatit, saláty, polévky i nápoje zůstávaly stále levné.

Od února se ale ceny zvýšily. „Podařilo se nám navýšit ceny u studené kuchyně a nápojů. Nově u nich zaplatí zákazníci k nákupní ceně přirážku 50 procent, která se trochu víc blíží tržním cenám,“ vysvětlil poslanec Ondřej Profant (Piráti).

Nově se tedy gulášová polévka prodává za 13 korun místo původních deseti. Sáhnout hlouběji do kapsy budou muset i milovníci točené dvanáctky. Ze stávajících 27 korun se zdražila až na 38 korun. A třeba mrkvový salát stojí místo osmi už jedenáct korun.

Ceny z roku 1997

Profant upřesnil, že vyhláška, která ceny stanovila, nebyla dlouhá léta upravovaná, a proto si odsouhlasili její aktualizaci. „Ceny byly tuším z roku 1997, museli jsme to tedy navýšit, protože ceny obecně rostou. Na druhé straně jsme to nenavýšili na úroveň komerčních cen v okolí,“ řekl Profant.

Dodal, že se nezdražily věci, které se prodávají kusově, jako tyčinky, případně jídlo, které se nijak nepřipravuje. Zvýšení cen se nepromítlo ani do prodeje teplých jídel, u nichž už byla pevně daná marže 120 procent.

Návrh připravil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny. Mluvčí Sněmovny Roman Žamboch pak upřesnil, že změna vstoupila v platnost od 1. února letošního roku. „Zvýšila se procentní přirážka na některé skupiny pokrmů a nápojů, která byla naposledy stanovena v roce 1997, a to jednak proto, aby se zvýšily příjmy kapitoly Poslanecká sněmovna ve státním rozpočtu, a také proto, aby nově vypočítané prodejní ceny s vyšší procentní přirážkou více odpovídaly cenám v běžných restauračních zařízeních,“ vysvětlil Žamboch pro iDNES.cz.

Změnu odsouhlasili konsensuálně členové komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem. „Byl jsem jeden z těch, co pro to hlasovali, nemám s tím žádný problém a rozhodně to podporuji,“ řekl iDNES.cz předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Předseda komise Pavel Kováčik (KSČM) pak iDNES.cz řekl, že k tomu nemá, co říct, a nebude to komentovat.



Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) uvedla, že zvýšení cen jí přijde naprosto v pořádku. Dodala, že už nyní tam některá teplá jídla stojí dvě stě korun, a tak často jde obědvat i mimo stěny dolní komory parlamentu, protože je to venku levnější.