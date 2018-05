Zlý Fico a hodný Pellegrini. Tak kdo je tady vlastně šéf? ptají se Slováci

I sám Fico dává najevo, že otěže moci nehodlá pustit z rukou. Nanejvýš je ochoten připustit, že bude vládnout s Pellegrinim v mocenském tandemu.

Fico nadále zůstává předsedou Směru a šéfuje i svým poslancům v parlamentu. Navíc zastupuje stranu i na jednání koaliční rady s dalšími dvěma vládními partnery – Slovenskou národní stranou (SNS) a Mostem-Híd. Premiér Pellegrini má „privilegium“, že se těchto jednání může účastnit.



„Pellegrini realizuje rozhodnutí koaliční rady na úrovni vlády a my jako předsedové stran na úrovni parlamentu,“ řekl Fico pro deník Pravda.

„Chci velmi dobrý tandem s předsedou vlády. Už před několika roky jsem hovořil o možném oddělení funkce předsedy vlády od funkce předsedy strany. Stalo se,“ tvrdí Fico bez emocí.

Dodává, že nová situace je pro Směr vlastně výhoda. „Byla by škoda tento potenciál nevyužít, protože najednou budeme dva silní komunikátoři témat Směru,“ říká Fico.

V praxi to však vypadá spíše tak, jako by Fico a Pellegrini hráli hru na hodného a zlého policajta. S tím, že zlý, tvrdý Fico si začíná den po dni uzurpovat stále větší pozornost médií. A hodný, nekonfrontační Pellegrini zůstává v jeho stínu.

Ukázalo se to například při úterním oznámení prezidenta Andreje Kisky, že už nebude za rok obhajovat mandát hlavy státu. Fico útočně prohlásil, že Kiska má na krku policejní vyšetřování kvůli financování své kampaně a že by nejen neměl znovu kandidovat, ale měl by hned odstoupit. „Morálně ho to absolutně diskvalifikuje,“ řekl Fico.

Pellegrini, který má s Kiskou korektní pracovní vztah, to nijak nekomentoval. Prezidentská kancelář reagovala tvrdě. „Poslanec Robert Fico se nepoučil ze svého pádu. Osobní útoky jsou maximum, co ještě dokáže v politice dělat.“

Fico chystal odchod už před smrtí Kuciaka

Jenže tady se Kiskova kancelář zřejmě velmi mýlí. Ficova bezbřehá moc je sice otřesena, ale z prvního šoku už se otřepal. Jede opět na plný plyn a přichází s nápady, jak to udělat, aby se Směru vrátily ztracené voličské preference. Jako například, když nyní navrhl, aby se odchod do důchodu zastropoval na 65 letech.

Pellegrini se ani nesnaží Ficovi konkurovat, spokojuje se s tím, že může cestovat do zahraničí, kde si na něj udělala čas už i německá kancléřka Angela Merkelová. A také, že se mu daří zklidňovat situaci v málem rozpadlé koaliční vládě. „Já jsem předseda vlády, který potřebuje podporu všech tří poslaneckých klubů v Národní radě. Vláda, kterou vedu, by bez podpory jednoho z klubů, ať už je to SNS, Most-Híd, nebo strana Směr, dlouhou životnost neměla,“ vysvětluje Pellegrini.

Nadějí současného slovenského premiéra je, že se Fico sám rozhodne odejít do ústraní. „Plánoval to ještě než došlo k vraždě novináře Kuciaka, letos na podzim,“ říká dobře informovaný zdroj. „Faktem ale je, že ho měl v premiérské funkci vystřídat někdo úplně jiný než Pellegrini,“ dodává.

