Kiska nemá právo být prezident, prohlásil Fico a vznesl nová obvinění

16:01 , aktualizováno 16:01

Slovenský prezident Andrej Kiska v úterý oznámí, zda se bude opět ucházet o znovuzvolení do čela státu. O tom, zda by tak měl učinit, má jasno expremiér a lídr strany SMER Robert Fico. Ten v pondělí Kisku obvinil z toho, že jeho předchozí prezidentská kampaň neprobíhala podle pravidel a proto by už neměl kandidovat.