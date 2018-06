Tělo zabitého Filipínce do vlasti odveze vládní letoun, nabízí Slovensko

Převoz zabitého muže a pomoc s vyřizováním všech náležitostí jeho rodině mezitím nabídla slovenská ministryně vnitra Denisa Saková, píše Denník N s tím, že rodina po schůzce se Sakovou nabídku přijala. Přesné datum převozu zatím není známo.



Ve středu večer se v Bratislavě měla uskutečnit také vzpomínková akce Spravedlivost pro Henryho, organizátoři ji však nakonec kvůli silnému dešti přesunuli na neurčito.

„Přestože není dokázaný rasistický motiv, facebookový profil agresora může naznačovat i tuto možnost. Chceme zároveň připomenout, že k napadení došlo v atmosféře protiimigrantské hysterie, kterou zaseli a dodnes živí i mnozí vrcholoví politici. A zároveň ve společnosti, která bagatelizuje a normalizuje obtěžování žen, systematicky odmítá řešit násilí páchané na ženách a naopak podniká útoky s cílem dostat ženská těla pod přísnější kontrolu státu,“ vysvětlili, proč se setkání rozhodli svolat.



Dodávají, že „Henry John Acorda, migrant z Filipín, na první pohled cizinec, který roky žil a pracoval v Bratislavě, zemřel, protože dva muži ze Slovenska sexuálně obtěžovali jeho kolegyně a on se rozhodl zakročit a překazit jim konání, které považovali za normální, a proto nezpochybnitelné“.

Útočník přál muži smrt a jeho známý jedl pizzu

K brutálnímu útoku došlo v sobotu 26. května. Podezřelý Juraj H. Filipínce kopal do hlavy a po činu se navíc s bezvládným mužem fotil. Podle deníku Sme o jeho vzetí do vazby žádal vyšetřovatel, okresní prokurátor s tím však nesouhlasil.

Údajně neshledal skutečnosti, které by naznačovaly, že by obviněný na svobodě pokračoval ve stejné trestné činnosti. Podezřelý Slovák se tak do vazby dostal až poté, co se o případu začalo mluvit v médiích. Nyní mu hrozí sedm až dvanáct let vězení, píše Denník N. Policie také posílí svou přítomnost v ulicích metropole, aby se turisté cítili bezpečněji.

Podle serveru TVnoviny.sk se vyšetřovatelé mohou začít zabývat i známými agresora, kteří sice neútočili, ale brutálnímu napadení přihlíželi a Acordovi se ani nepokusili poskytnout první pomoc. Místo toho jeden z nich poklidně dojedl pizzu, dodává server.

Svědkyně napadení, která spolu s přítelem začala Acordu oživovat, pro Nový Čas popsala, že se útočník ze svého činu těšil, muži přál smrt a „přímo mluvil o jeho rase a orientaci“. Acorda, který žil v Bratislavě několik let, minulý čtvrtek nakonec podlehl svým zraněním.