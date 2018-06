Slovák ukopal Filipínce k smrti. Úřady ho vzaly do vazby až na nátlak veřejnosti

K brutálnímu útoku došlo v sobotu minulý týden. Ve čtvrtek cizinec, kterého útočník kopal do hlavy, když už ležel na zemi, podlehl utrpěným zraněním.

Filipínec Henry John Serafica Acorda žil v Bratislavě několik let. Pracoval zde v počítačové firmě.

„Ačkoliv policie Juraje H. po útoku zadržela, okresní prokurátor tehdy neviděl důvod, aby zůstal ve vazbě. Den před Filipíncovou smrtí tak prokurátor pustil Juraje H. na svobodu,“ napsal Denník N na svém webu.

Podle deníku Sme o vzetí do vazby žádal vyšetřovatel, okresní prokurátor s tím však nesouhlasil. Prý neshledal skutečnosti, které by naznačovaly, že by obviněný na svobodě pokračoval ve stejné trestné činnosti.

Smějí vrazi chodit po ulicích?

Případ ale vyvolal rozhořčení veřejnosti. „Juraj H. způsobil těžká zranění Filipínci Henrymu, který jim následně podlehl. A to vše jen proto, že chtěl obtěžovat děvčata a ten ‚zlý imigrant‘ mu to nedovolil? Kde jsou teď (krajní nacionalisté) Kotlebovci? Anebo když útočí Slovák, tak je to v pořádku?“ citoval list Pravda jeden z příspěvků na sociální síti.



Ozvali se i politici, ve vládě i v opozici. „Nelze tolerovat, že vrazi smějí svobodně chodit po našich ulicích,“ uvedl premiér Peter Pellegrini. „To jsou velmi špatné signály pro naši společnost. S vrahem nemůžeme mít slitování a spravedlnost musí zasáhnout okamžitě,“ dodal.

„Jen zvíře v lidské kůži může nejprve obtěžovat ženu a pak ukopat k smrti jejího ochránce,“ nechal se slyšet někdejší vládní mluvčí, poslanec vládní strany Směr Erik Tomáš v televizi. Zodpovědnost své strany za protipřistěhovalecké nálady ale odmítl. Směr ani nezmění odmítavý názor na přerozdělování migrantů v Evropské unii, protože by to představovalo bezpečnostní riziko.

Případ mezitím převzala krajská prokuratura a policisté v pátek znovu zadrželi muže, kterého původně dopadli hned minulou sobotu na místě činu. Je obviněn ze zabití a hrozí mu sedm až 12 let za mřížemi.

Ve středu večer se na bratislavském Náměstí SNP uskuteční vzpomínkové shromáždění na památku zabitého Filipínce.