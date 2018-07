Pro vyčerpané Čechy jela v Tatrách horská služba, pak i pro český pár

Večerné záchranné akcie vo Vysokých Tatrách



Vo večerných hodinách dňa 19. 7. 2018 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc skupinou českých turistov, v ktorej boli štyria dospelí a desať detí vo veku od ôsmych do dvanástich rokov. Nachádzali sa pri Batizovskom plese a po celodennej túre boli vyčerpaní a premočení, zároveň im rozvodnené potoky nedovolili zostúpiť na Vyšné Hágy ani prejsť výtok z Batizovského plesa a pokračovať na Sliezsky dom. Jeden chlapec bol natoľko vyčerpaný,... že nedokázal pokračovať samostatne. Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá letela priamo ku Batizovskému plesu, kde vyzdvihla vyčerpaného chlapca a letecky ho transportovala na heliport do Starého Smokovca, záchranári HZS postupovali pozemne skupine na pomoc. V tom sa na záchranárov obrátil aj český pár, ktorý takisto po celodennej túre nedokázal samostatne postupovať. 53-ročná turistka pre celkové vyčerpanie nedokázala pokračovať v zostupe zo sedla Ostrva na Popradské pleso. Záchranári HZS aj v tomto prípade požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá letela z heliportu v Starom Smokovci pod sedlo Ostrva. Na mieste poskytla pacientke neodkladné zdravotnícke ošetrenie a následne ju letecky transportovala do Starého Smokovca, kde ju odovzdala privolanej posádke RZP na prevoz do nemocnice. 55-ročného turistu doprevadili záchranári na Popradské pleso, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Starého Smokovca. Skupine turistov pri Batizovskom plese sa nakoniec podarilo obísť rozvodnené potoky a v sprievode záchranárov HZS pokračovali na Sliezsky Dom, kde sa ubytovali. Aj touto cestou chceme poďakovať personálu hotela Sliezsky dom za ústretovosť pri poskytnutí priestorov pre osoby v núdzi. Obidve záchranné akcie skončili v neskorých nočných hodinách príchodom záchranárov na základňu v Starom Smokovci.