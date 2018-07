Velká voda strhla v Tatrách mosty, kvůli povodni evakuovali 300 lidí

HZS oznámila, že Bielovodská dolina je celá uzavřená - od rozcestí pod Poľským hrebeňom až po Lysú Poľanu. V Javorovej doline je situace podobná. Navíc nad Rainerovou chatou strhl Studenovodský potok most na Tatranskej magistrále ve směru do Malej Studenej doliny a na Skalnaté pleso. Tatranská magistrála je proto také neprůchodná a to mezi Hrebienkom a Zamkovského chatou.

Není to přitom ani týden, co byla znovu otevřena oblíbená turistická stezka od Zeleného plesa až na Skalnaté pleso. Ta byla předtím téměř měsíc uzavřena, protože trasu v červnu poničily právě sesuvy sutě po předchozích přívalových deštích.



Podle serveru hnonline.sk je nejhorší situace v obci Stará Lesná, kde z jednoho hotelu museli evakuovat desítky lidí a své domovy muselo opustit i několik místních obyvatel. Za vše může současné deštivé počasí, kvůli kterému se ze svých břehů vylil potok protékající obcí.

„Hasiči pomohli s evakuací téměř 274 osob ze zaplavených chatových oblastí a místních domů do prostor školy a obecního úřadu,“ řekla hnonline.sk Katarína Križanová z prezídia Hasičského záchranného sboru (HZZ). Protipovodňová opatření prý téměř třicítka hasičů vykonávala od středečního večera až do čtvrtečního rána.



Vypadá to, že v nejbližších hodinách si ovšem jen tak neodpočinou. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v souvislosti s vydatnými srážkami výstrahu 2. stupně pro okres Poprad a 1. stupně pro okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa. Zároveň vydal pro tyto tři okresy výstrahu 1. stupně před povodněmi.



Vysoké Tatry patří v létě mezi nejnavštěvovanější turistické lokality Slovenska. Dovolenou v nejvyšším slovenském pohoří každoročně tráví i mnoha turistů z Česka, kteří v zemi každoročně tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků.