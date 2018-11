Česko o svoje sirény nepřijde, i když nebezpečí bude hlásit i SMS systém EU

„Ve vaší oblasti hrozí od 10:00 bleskové záplavy. Nepohybujte se blízko vodních toků a najděte si bezpečné útočiště,“ i takové výstražné zprávy by během několik let mohl rozesílat evropský výstražný systém s názvem Reverse 112 na vaše mobilní telefony.

Fungování systému by nemělo být složité. V případě ohrožení, ať už by šlo o přírodní katastrofy, požáry, nebo třeba teroristický útok, by každý občan, který by se objevil v nebezpečné zóně, dostal nejnutnější informace na svůj mobilní telefon.

Především by se měl dozvědět co přesně se děje a jak se má zachovat. Podobné systémy se už používají v některých unijních zemích jako například ve Francii nebo Belgii. O soumrak výstražných sirén se ale nejedná.

„Pronikavý zvuk sirén dokáže v několika okamžicích varovat velké množství lidí, že se děje něco nebezpečného. Plocha, na které lze obyvatele takto varovat, je v podstatě libovolně velká. V jediném okamžiku mohou být spuštěny všechny sirény na území městské části, ale i na území celého města, celého kraje nebo třeba celé republiky,“ vysvětluje Nicole Zaoralová, tisková mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, proč je tradiční systém zatím nenahraditelný. Pronikavý zvuk navíc jen málokdo přeslechne. SMS ale může podle ní fungovat jako doplnění.

V České republice je aktuálně přes devět tisíc výstražných sirén a obecních rozhlasů, které do zavedeného poplašného systému spadají. Zhruba polovinu z nich vlastní hasiči, v případě potřeby je ale mohou během chvíle aktivovat všechny. Údržba systému se podle Zaoralové ročně pohybuje v řádech jednotek milionů.

Je potřeba sjednotit evropské výstrahy

„K ochraně obyvatel v 21. století je podle mého třeba využít všech dostupných technologií, proto jsem návrh na zavedeni Reverse 112 do evropské legislativy prosadila,“ říká europoslankyně Dita Charanzová (ANO). I ona potvrzuje, že cílem systému není nahrazení klasických poplašných sirén, které se u nás využívají v současnosti.

Problémem podle ní je, že v evropském kontextu jsou systémy nejednotné a pro každou zemi platí jiný standard. Reverse 112 má potenciál bezpečnostní hlášení alespoň částečně sjednotit. To je také důvod, proč je podle Charanzové potřeba zavádět novinku právě prostřednictvím evropské legislativy. Se spuštěním výstražných SMS se počítá do roku 2022.

Systémy založené na SMS fungují i mimo Evropu. Něco podobného už v minulosti zavedlo například Japonsko, Kanada nebo USA. Ne vždy ale výstraha funguje bezchybně. „Na Havaj přichází raketová útok. Okamžitě vyhledejte úkryt. Nejedná se o cvičení,“ mohli si letos v lednu přečíst na displejích svých mobilních telefonů vyděšení obyvatelé amerického ostrova. Hlášení bylo ale falešné. Úřady se později omluvily s vysvětlením, že šlo o selhání lidského faktoru.