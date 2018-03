Berlusconi se vrátil v plné síle. Zraje jako víno, říkají jeho voliči

Dlouho to vypadalo, že stárnoucí Silvio Berlusconi už je na odpis. A když trojnásobný expremiér opouštěl před sedmi lety arénu italské politiky, byl ze všech stran slyšet jen upřímný aplaus. Italové už měli jeho skandálů dost.



„Málokdo čekal, že by se mohl do vysoké pozice ve své mateřské straně vrátit,“ říká Alberto Mingardi, politolog z italského Ústavu Bruna Leoniho.

Po Berlusconim zůstaly vzpomínky na opulentní večírky ve společnosti svůdných tanečnic i desítky bouřlivých soudních sporů. Teď se vrací s plnou parádou zpět. A v Itálii zní krátce před volbami stejně upřímné ovace. Jeho jméno dominuje předvolební debatě. Čím to je?

Ostrov jistoty

Italové, kteří budou v neděli rozhodovat o novém parlamentu, jeho staré hříchy pochopitelně nezapomněli. Ale oceňují jeho nově objevenou otevřenost, uhlazenější styl i politický program, který oproti minulosti působí hodnověrněji.

V ulicích italské metropole je patrné na každém kroku, že „fenomén Berlusconi“ znovu ožil. Je nepřehlédnutelný. Stoupenci o jedenaosmdesátiletém Berlusconim tvrdí, že zraje jako kvalitní víno. Najednou se ukázalo, že lidem se po něm vlastně stýská.

„Když se ocitl v roce 1994 poprvé v premiérském křesle, ještě jsem chodila na základní školu,“ vybavuje si pětatřicetiletá výtvarnice Francesca De Matteová, která ve studeném odpoledni zvolna usrkává šálek horkého cappuccina v centru Říma. „Mnoha lidem se Berlusconi jeví jako záruka stability, jako ostrov jistoty v dnešním rozbouřeném světě,“ vysvětluje De Matteová.

Něco jako ojeté auto se zárukou. Každý z Italů přesně ví, co za svůj hlas dostává.

U nedaleké Fontani di Trevi, ještě před pár dny zasněžené, se tlačí početní turisté. Když se Italů ptají na vítěze parlamentních voleb, většina lidí krčí rameny. Avšak Berlusconiho středopravou koalici obvykle zmíní jako hlavního favorita.



Jako Tutanchamon

Berlusconi, mediální magnát, prezident fotbalového AC Milán a také druhý nejbohatší muž v Itálii, přitom vzhledem ke čtyři roky starému rozsudku za daňové podvody nekandiduje. Právě tím jako by se zvýraznil fakt, že stojí jakoby mimo hlavní pole volebních dostihů s jeho drobnými půtkami. Může je komentovat s nadhledem, to jeho strana Forza Italia (Vzhůru Itálie) oceňuje. „Už je to zase starý Berlusconi, který jede s přehledem vpředu před celým předvolebním pelotonem,“ pochvaloval si jeho roli pravicový poslanec Renato Brunetta.

Berlusconi se stále pouští do břitkých či chvástavých komentářů. Už ale nepůsobí tolik kontroverzně. Navíc už není v evropské politice jediný, kdo dokáže urážet soupeře. Přišla jiná generace protestních politiků s populistickým instinktem. Třeba expremiérův soupeř, zakladatel Hnutí pěti hvězd Beppe Grillo, který si Berlusconiho dobíral kvůli jeho nesčetným plastickým operacím. „Vypadá téměř jako Tutanchamon,“ opřel se do vyhlazené tváře Berlusconiho.

Ten si ovšem z útoků nic nedělá. Opatruje si před volbami pověst zkušeného a odpovědného politika, který se poučil ze svých minulých chyb, ať už šlo o dobrodružné večírky, úplatkářské aféry, či daňové úniky. Italové mají většinou dojem, že za nekalosti z minula opravdu zaplatil. „Nemůže nyní kandidovat ve volbách, dostal přes prsty, to byl myslím dostatečný trest, teď je třeba se dívat dopředu,“ říká Francesca De Matteová a slova jí bere od pusy ryk hlasitých klaksonů z ulice.

Štědrými sliby nic nepokazíš

Také u okolních kavárenských stolků jsou volby hlavním tématem. Dva týdny před volbami už se nezveřejňují průzkumy veřejných nálad. Z těch posledních vyplývalo, že Berlusconiho předvolební koalice s protiimigrantskou Ligou severu a nacionalistickou stranou Italští bratři by v součtu dostala zhruba 37 procent. Až za nimi je Hnutí pěti hvězd s 28 procenty, třetí dosluhující vládní levice s 22 procenty.

Mnozí Italové stále vnímají Berlusconiho jako kompetentního kormidelníka italské ekonomiky, která se zvolna probírá z vleklé malátnosti. Jeho plány ale zní až příliš rozmařile. Minimální důchod tisíc eur či rušení dálničních poplatků a další předvolební představy by podle odhadů vyšly státní kasu na 100 miliard eur ročně. To neladí se vzkazy o rozpočtové kázni, které naopak Berlusconi vysílá do Bruselu.

Rovněž směrem ke svým kolegům v Evropské unii mluví Berlusconi stejně vstřícným tónem. Hledí je přesvědčit, že pouze on může zabránit vítězství Hnutí pěti hvězd, které mainstreamoví evropští politici řadí k populistům.

Z minulosti už se Il Cavaliere, tedy rytíř, jak Berlusconimu přezdívají kvůli řádu, který kdysi dostal z rukou prezidenta, jednoznačně naučil: štědrými sliby nic nepokazíš.

Berlusconi na videu z roku 2013: