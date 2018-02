Italské volby ovládá migrace. Liga Severu slibuje obří deportace běženců

Téma migrace hýbe Evropou. A nezáleží na tom, zda paradoxně promlouvá do prezidentských voleb v Česku, nebo živí úspěch AfD v parlamentních volbách v Německu.

Výjimkou není ani Itálie, která je dlouhodobě epicentrem uprchlické krize. Současná vláda vedená Demokratickou stranou už přijala řadu opatření, která měla snížit příliv běženců (více o boji s nelegální migrací v Itálii zde).

Vedení pravicové Ligy Severu však volá po mnohem tvrdších opatřeních. Lídr partaje Matteo Salvini přislíbil v případě vítězství zpřísnění podmínek pro udělení azylu a masivní deportace ekonomických migrantů. Vyhoštění by se mělo týkat až čtyř set tisíc běženců z Nigérie, Tuniska a Maroka. Jen pro představu, Itálie loni vyhostila „pouhých“ 6 500 lidí.

Guglielmo Picchi, který se po předpokládaném volebním úspěchu Ligy Severu pravděpodobně stane ministrem zahraničí, však považuje plány za reálné. Jeho strana prý hodlá vyhošťování urychlit pomocí řady „ekonomických nástrojů“. „Nechci v této souvislosti používat pojem sankce. Máme však určité ekonomické nástroje, jak tlačit na země původu, aby přijaly zpět své občany,“ vysvětlil v rozhovoru pro list The Guardian.

Jeho strana však hodlá těmto zemím po finanční stránce také pomáhat. Část italského rozpočtu by šla například konzulátům jednotlivých států s cílem urychlit deportační řízení. Zároveň Picchi prosazuje nová pravidla při udělování humanitární azylové ochrany. „Skutečnost, že člověk na lodi přeplul Středozemní moře, by neměla znamenat automatické udělení azylu,“ míní.

Předvolební sliby a síla koalice

Experti na migraci mají o plánech Ligy Severu pochybnosti. Analytik organizace Eurasia Group Riccardo Fabiani považuje aktuální rétoriku Ligy Severu za pouhou předvolební kampaň ve stylu „slibem nezarmoutíš“.

„Samozřejmě můžete poslat policii, která zatkne pět tisíc migrantů, a pak to prezentovat voličům jako aktivní boj proti migrační krizi. Ve skutečnosti to však nebude mít žádný reálný dopad. Proces vyhošťování migrantů je komplikovaný a drahý. Masové deportace by v Evropě jistě vzbudily kontroverze,“ myslí si Fabiani. Pravděpodobnější je podle něj takový povolební scénář, ve kterém vládnoucí koalice vyjedná pro Itálii výhodnější podmínky pro přerozdělení žadatelů o azyl.

Liga Severu jde do voleb s přislíbenou středopravou koaliční spoluprací strany Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho a partají Bratři Itálie. Vzhůru Itálie v předvolebních průzkumech vede, koalice může podle některých scénářů získat i parlamentní většinu. Aktuálně má podporu asi 37 procent voličů. Na získání většiny v zákonodárném sboru je podle nového volebního zákona zapotřebí alespoň čtyřiceti procent hlasů. Nejsilnější samostatnou stranou je podle sondáží Hnutí pěti hvězd komika Beppe Grilla, které by nyní získalo zhruba 28 procent hlasů.

V srpnu 2017 se římská policie střetla s migranty: