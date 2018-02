VIDEO: Na olympiádu míří lidé od Kima. Bývalou přítelkyni doplní i jeho sestra

KLDR oznámila, že Kim Jo-čong bude společně s dalšími dvěma vysokými činiteli doprovázet formálně nejvyššího představitele Severní Koreje Kim Jong-nama, který na nadcházející olympiádě povede severokorejskou delegaci. Podle agentury Reuters bude Kim Jo-čong prvním členem vládnoucí dynastie Kimů, který překročí hranice s Jižní Koreou.

„Ukazuje to odhodlání Severní Koreje snížit napětí na Korejském poloostrově,“ řekl k plánované návštěvě sestry vůdce KLDR mluvčí jihokorejského prezidenta.

Návštěva Kim Jo-čong by ale mohla vyvolat spory mezi Soulem a Washingtonem vzhledem k tomu, že americká vláda loni zařadila Kimovu sestru na černou listinu kvůli porušování lidských práv a cenzuře.



Sestra nynějšího severokorejského diktátora v posledních letech významně povýšila v politické hierarchii. V říjnu ji ústřední výbor vládnoucí Korejské strany práce zvolil do svého všemocného politického byra.

Kim Jo-čong však není jedinou osobou z Kimova blízkého okolí, která zamířila do Jižní Koreje. V úterý přijela i Hjon Song-wol, šéfka hudební skupiny Moranbong, mimo jiné i Kimova bývalá přítelkyně. KLDR na olympijské hry vysílá celkem zhruba 550 člennou delegaci (více jsme psali zde).

VIDEO: Střet kultur: Podívejte se, jaká je hudba v Severní a Jižní Koreji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konečně dorazili i sportovci a 229 roztleskávaček

Přísně střeženou hranici mezi oběma Korejemi ve středu překročila severokorejská delegace o 280 členech. Drtivou většinu (229) tvoří roztleskávačky, pak je zde 26 představitelů taekwonda, dále 21 novinářů a čtyři členové olympijského výboru KLDR, včetně ministra sportu.

Severokorejské roztleskávačky, které pravidelně svým mladistvým půvabem a dokonalou choreografií svých vystoupení vzbuzují velký ohlas, přicestovaly do Jižní Koreje poprvé po 13 letech. V minulosti přijelo zhruba 300 roztleskávaček na asijské hry v Pusanu v roce 2002 či na letní univerziádu v Tegu o rok později. Členkou týmu severokorejských roztleskávaček na asijském atletickém šampionátu v jihokorejském Inčchonu byla v roce 2005 i Ri Sol-ču, manželka severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení ve středu uvedlo, že Severokorejci požádali o naftu pro trajekt, kterým v úterý přicestovala první část výpravy. Soul reakci na žádost zvažuje. Ropa hraje ústřední roli v sankcích, které na KLDR uvalilo mezinárodní společenství za její opakované jaderné a raketové testy. Severní Korea nemá prakticky žádné vlastní zdroje a dlouhodobě se spoléhá na dodávky paliv z Číny a Ruska. Americký prezident Donald Trump apeluje na ostatní státy světa, aby zastavily veškeré dodávky ropy do Severní Koreje.

Pojďme do Kesongu! Pojďme do Diamantových hor!

V horách nedaleko jihokorejského Soulu byly o víkendu nalezeny propagandistické letáky, které do země zřejmě vyslal severokorejský režim. Letáky, které byly jen několik dní před začátkem zimních olympijských her patrně shozeny z horkovzdušného balonu, vybízejí Jihokorejce, aby na olympiádě přivítali „hosty z Pchjongjangu“, informovala agentura AP.

Na letácích jsou rovněž vyobrazeni olympijští maskoti - bílý tygr a černý medvěd, kteří vybízejí: „Pojďme do Kesongu! Pojďme do Diamantových hor!“ Kesong je název společné korejské průmyslové zóny na severokorejské straně hranice, kterou Jižní Korea uzavřela v roce 2016 v reakci na raketové a jaderné testy KLDR. Podle Soulu využívala Severní Korea devizy z Kesongu na nákup materiálu pro své zbrojní programy.

Také severokorejské letovisko v Diamantových horách bylo pro chudou KLDR v minulosti vítaným zdrojem příjmů, které jí poskytovaly turistické návštěvy Jihokorejců (jak to v něm fungovalo, si přečtěte zde). Tyto návštěvy byly pozastaveny v roce 2008 poté, co byla v této oblasti jedna z jihokorejských turistek zastřelena severokorejským vojákem, když omylem vstoupila do zakázané vojenské zóny (o incidentu na pláži jsme psali zde).