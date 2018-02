Výprava umělců z KLDR dorazila na olympiádu, v přístavu pálili vlajky

9:58 , aktualizováno 10:15

První část severokorejské výpravy pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu dorazila v úterý na trajektu do jihokorejského přístavu Mukho. Jde o uměleckou část výpravy, 140 členů uměleckého souboru, který vystoupí během her. Trajekt Mangyongbong-92 je po 16 letech prvním severokorejským plavidlem, které dostalo svolení ke vstupu do přístavu v Jižní Koreji.