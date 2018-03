Spolupráce s MI6 a vlastizrada. Otrava exšpiona připomíná skon Litviněnka

Šestašedesátiletý Skripal se v neděli odpoledne procházel po parku nedaleko obchodního centra v anglickém Salisbury. Společnost mu podle svědků dělala jeho dcera Julie. V jednu chvíli se jim udělalo nevolno a posadili se na lavičku. Po pár minutách už leželi na nosítkách záchranářů a směřovali do nemocnice. Skripal je v kritickém stavu.

Britská policie později uvedla, že Skripal i jeho dcera byli otráveni neznámou látkou. Vyšetřování odpoledne převzala protiteroristická sekce policie. Média okamžitě začala načrtávat spojitosti s případem vraždy Alexandra Litviněnka, který zemřel v listopadu 2006 po otravě radioaktivním poloniem.

Pokud se podíváme do Skripalovy minulosti, nejsou tyto paralely zcestné. Statný Rus je bývalým plukovníkem ruské vojenské zpravodajské služby GRU. Už v devadesátých letech se však připojil na stranu nepřítele a spolupracoval s britskou MI6, uvádí BBC. Podle ruské tajné služby FSB předával Britům informace o pohybu ruských špionů. Inkasoval za to v přepočtu přes dva miliony korun, píše The Independent.

Za velezradu ho v roce 2006 odsoudili k 13 letům vězení. O čtyři roky později však dostal milost od tehdejšího prezidenta Dmitrije Medveděva. Moskva ho společně s dalšími třemi zadrženými vyměnila za ruské špiony uvězněné ve Spojených státech.

Skripal se posléze usadil ve Velké Británii. Jeho manželka zemřela v roce 2012. O syna přišel loni. Jediným žijícím příbuzným je podle britských sdělovacích prostředků dcera Julia.

Litviněnko a informační války

V souvislosti s možnou otravou Skripala se nejčastěji skloňuje právě FSB. Ta podle všeho stála v roce 2002 za vraždou muslimského velitele Chattába, který v minulosti bojoval proti sovětské armádě v Afghánistánu a účastnil se také války o Náhorní Karabach.

Světové pozornosti se však FSB dostalo až po vraždě Litviněnka, bývalého člena této rozvědky a hlasitého kritika Vladimira Putina. Moskva obvinění z vraždy opakovaně odmítla. Litviněnko dávno před svou smrtí tvrdil, že v rámci FSB působí také tajná jednotka URPO, která se specializuje na vraždy nepřátel Ruska v zahraničí.

Federální bezpečnostní služba vznikla v roce 1995 jako nástupce sovětské KGB. Jejím úkolem je zajištění úlohy kontrarozvědky a vnitřní bezpečnosti.

FSB se v posledních letech zaměřuje i na sociální sítě a takzvanou informační válku. Washington například Rusko obvinil z ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. V březnu loňského roku americké úřady nařkly dva důstojníky FSB z krádeže osobních dat uživatelů serveru Yahoo.

V letech 1998 až 1999 FSB řídil Vladimir Putin, dobré kontakty si zde drží dodnes. Současný šéf FSB Alexandr Bortnikov se zná s Putinem dlouhá léta, ještě za dob KGB nad ním držel ochrannou ruku.