Neviditelný inkoust, uřezané prsty. Nová kniha mapuje Skripalovy osudy

„Víte, všichni se bojíme Putina,“ svěřil se minulý rok v létě veterán ruských tajných služeb Urbanovi, elitnímu reportérovi BBC se zaměřením na bezpečnostní komunitu.

Mluvili spolu celkem deset hodin, Skripal se k rozhovoru uvolil pod podmínkou anonymity. Nevěřil, že by on sám byl v nebezpečí, ale nechtěl popudit Moskvu, aby ho v Salisbury mohly dál navštěvovat jeho děti žijící v Rusku.



Někdejší výsadkář a agent vojenské tajné služby GRU i po své výměně a odchodu do Anglie zůstával ruským nacionalistou. Ve svém domku zaplaceném MI6 sledoval První kanál, hlavní ruskou televizní stanici, podporoval anexi Krymu a o Ukrajincích se vyjadřoval jako o „ovcích, které potřebují dobrého pastýře“.

Zabít se ho pokusili letos v březnu. On i jeho dcera Julija však útok vojenským jedem novičok díky úsilí britských lékařů přežili. Když se po pěti týdnech probudil z kómatu, trpěl psychickými problémy. Nedokázal si přiznat, že se stal cílem svých bývalých kolegů.

Madridské roky

Klíčovou otázkou zůstává, proč by Moskva kvůli starému agentovi riskovala roztržku s Londýnem a další mezinárodní izolaci. Urbanova kniha, která je od čtvrtka na pultech západních obchodů, na ni neodpovídá, pečlivě však mapuje Skripalovy osudy a leccos naznačuje, píše britský list The Guardian.

Skripal v rozhovorech s Urbanem vypověděl, že byl jako řada jeho kolegů po rozpadu Sovětského svazu hluboce deprimován. Borise Jelcina nesnášel a proto odmítl složit přísahu Ruské federaci. Vojenská rozvědka, která se v té době potýkala se zoufalým nedostatkem schopných lidí, o něj nechtěla přijít, a tak mu přidělila pohodlné místo v Madridu.

V polovině 90. let ho naverbovala britská tajná služba MI6, které za tři tisíce dolarů prozradil organizační strukturu GRU. Spolupráce pokračovala i po Skripalově návratu do Moskvy. Urbanovi se svěřil, že informace psal neviditelným inkoustem do knihy, kterou pak jeho žena předala britským agentům.

Britům dodal také informace o korupčních schématech ve španělské rezidentuře GRU. Někteří agenti na konci 90. let využili všeobecného úpadku Ruska a úpadku disciplíny v tajných službách a skrze předražené zakázky a fiktivní rozpočtové požadavky vysávali z moskevské centrály peníze.

Do korupční pavučiny byli podle Skripala zapleteni vysoce postavení činitelé tajných služeb včetně Nikolaje Patruševa. Ten po nástupu Vladimira Putina převzal řízení ruské tajné služby FSB a dnes stojí v čele Bezpečnostní rady státu (jeho příběh čtěte zde: Nikolaj Patrušev: Muž s duší čekisty, který má jedno ošklivé tajemství).

Britové Skripalovy informace využili k naverbování důstojníka ruského námořnictva, píše The New York Times. Tohoto muže v roce 2004 našli oběšeného ve vojenské nemocnici, a to nedlouho poté, co ho vyslechli agenti ruských tajných služeb. Podle oficiální verze to byla sebevražda, mrtvole však někdo uřízl několik prstů.

Náhradní cíl?

Tou dobou byl Skripal už osm let zpátky v Moskvě. Britové tušili, že je v ohrožení a nabídli mu, že ho dostanou na Západ. Skripal odmítl. O dva měsíce později ho zatkli a obvinili z velezrady. Soud rozhodl, že si odsedí třináct let v přísně střežené věznici a přijde o všechny vojenské hodnosti a vyznamenání.

Na svobodu se dostal daleko dříve, Rusové ho v roce 2010 pustili na Západ v rámci největší výměny špionů od konce studené války (psali jsme zde: Mocnosti si ve Vídni vyměnily špiony). Bývalý dvojitý agent se usadil v Salisbury, dál ale spolupracoval se západními tajnými službami, a to včetně té české (psali jsme zde: Skripal před otravou rozkryl další ruské špiony. Pomohl i Česku).

V Anglii si žil v relativním pohodlí a bezpečí až do letošního března, když se u jeho dveří objevili dva „turisté“ s lahvičkou od parfému plnou novičoku. Urban přitom ve své knize spekuluje, že Skripal se možná stal náhradním cílem.

Prvním jménem na černém seznamu byl údajně Aleksandr Potějev, který před osmi lety prozradil krytí deseti ruských „nelegálů“ žijících ve Spojených státech. V Rusku za to byl odsouzen na pětadvacet let do vězení, verdikt si však nevyslechl, protože už před vypuknutím špionského skandálu uprchl do USA.

„Zrádci vždycky skoční špatně. Obvykle se upijí, nebo je zabijí drogy. Přímo na ulici,“ vzkázal Vladimir Putin před osmi lety Potějevovi, který je v Rusku považován za jednoho z největších bídáků novodobé historie. Podle Urbana je možné, že když ruští agenti nedokázali Potějeva lokalizovat, vzali dalšího „zrádce“ na seznamu. Sergeje Skripala.

