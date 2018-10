Skripal před otravou rozkryl další ruské špiony. Pomohl zemím NATO, i Česku

Sedmašedesátiletý Skripal žil od roku 2010 v jižní Anglii poté, co ho Rusko po jeho uvěznění vydalo Západu výměnou za svoje agenty zadržené v USA. Na odpočinek ale zcela neodešel, protože s ním některé evropské tajné služby spolupracovaly dál.

Kromě britské MI6 radil českým úřadům a také kontrarozvědkám v Estonsku a ve Španělsku, upozornil Focus ve svém posledním vydání. Odvolal se přitom na nejmenovaného pracovníka odboru pro kontrarozvědky v Severoatlantické alianci ACCI.

Redaktor časopisu Josef Huffelschulte napsal, že Skripal v roce 2012 navštívil Prahu v doprovodu britských agentů, aby poskytl informace o ruské špionážní síti fungující na českém území. Jeho údaje byly podle zdroje NATO tak přesné, že za ním jezdili čeští agenti do jihoanglického Salisbury, kde žil, k dalším konzultacím.

Skripal pomáhal také španělské kontrarozvědce rozplétat síť kontaktů mezi ruskou mafií a místními politiky. Největší ránu ale Moskvě uštědřil v letech 2016 a 2017, kdy pomohl Estonsku rozkrýt další agenty.

„Skripal, muž s dobrou pamětí, identifikoval nejméně tři agenty, včetně estonského důstojníka a jeho otce, kterého poznal svého času v Moskvě,“ uvedl zdroj Focusu. „Zatčení dalšího špeha (v Estonsku) v lednu 2017 je přímo spojeno s ním,“ dodal. To podle něho dalo Rusům dobrý důvod k pokusu o Skripalovo zavraždění.

Skripala, který byl po kontaktu s nervově paralytickou látkou novičok dlouho v kómatu, zatkla v roce 2004 ruská Federální bezpečnostní služba FSB za to, že britské zpravodajské službě vyzradil desítky ruských agentů. V roce 2006 byl v tajném procesu odsouzen na 13 let do vězení. V roce 2010 jej Moskva spolu s dalšími třemi lidmi vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA.