Hotel pro tři senátory. Ubytovna horní komory v Jinonicích zeje prázdnotou

Většina mimopražských senátorů dává před bydlením na ubytovně přednost možnosti najít si vlastní bydlení. Senát jim na to totiž měsíčně přispívá částkou 20 500 korun.

„Ubytovnu v Jinonicích jsem využíval dva roky. Pak jsem dostal nabídku od kolegy senátora, který neobhájil mandát, na možnost přestěhovat se místo něho do nájmu. Vzhledem k mnohem lepší dopravní dostupnosti a službám v okolí jsem nabídky využil,“ řekl MF DNES senátor ČSSD Ivo Bárek. Tu samou zkušenost zmínil i jeho lidovecký kolega František Bradáč.

Senátorka Anna Hubáčková zvolená v roce 2016 za KDU-ČSL se do Jinonic ani nenastěhovala. „O bydlení na ubytovně jsem uvažovala. V době mého zvolení však byla právě do této lokality dlouhá výluka v dopravě, jezdilo se tam poměrně komplikovaně. Po čtyřhodinové cestě z Ratíškovic autobusem a vlakem jsem další skoro hodinu po Praze vyhodnotila jako nepříjemnou,“ vylíčila senátorka.



Hubáčková nakonec také využila nabídky končícího kolegy a přijala pronájem po něm v Břevnově. „Odtud jsem schopna do Senátu dojít i pěšky. Navíc Senát mám po cestě z hlavního nádraží do bytu. Bydlím tak dva roky a nenapadlo mě uvažovat o změně,“ doplnila.

V obdobném duchu v souvislosti s bydlením v Jinonicích mluví i řada dalších senátorů. „Navíc jsem věděl, že v Jinonicích téměř nikdo z členů horní komory nebydlí,“ dodal k tomu ještě senátor Michael Canov (SLK).

V současnosti na ubytovně v Jinonicích bydlí senátoři Jiří Carbol (KDU-ČSL) nebo Petr Orel (SZ). „Využívám ji už dva roky a jsem tam spokojen,“ uvedl druhý zmíněný na dotaz, jak se mu v Jinonicích bydlí.

Obdobně senátorskou ubytovnu hodnotil i někdejší první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), který tam léta bydlel. „Je tam klid, žádný dramatický provoz. A je to pět minut na metro,“ pochvaloval si v době, kdy tam kromě něho bydlelo dalších i dvacet senátorů. To ale bylo.

Senát měl původně v jinonické ubytovně k dispozici 62 vybavených bytů. Avšak většinu z nich pustil právě kvůli tomu, že o ně nebyl zájem. V současnosti už ostatně horní komora pro potřeby zákonodárců drží jen jedenáct bytů a většina z nich stejně i tak zeje prázdnotou.

Kubera připouští změnu

Podle současného předsedy Jaroslava Kubery zřejmě v budoucnu dojde v souvislosti s ubytováváním na ubytovně ke změně. „Senát sice musí zabezpečit pro mimopražské senátory bydlení, ale nemyslím si, že je nutné ubytovnu držet. To se určitě dá zařídit jinak,“ reagoval na dotaz MF DNES předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).



Protože podle svých slov není zvyklý dělat revoluci hned, když někam přijde, chce se s celou záležitostí nejdříve seznámit. „Budeme to řešit, až přijde nový kancléř, což bude po Novém roce,“ doplnil k tomu Kubera.

„Pokud bude ubytovna zrušena, tak si jistě najdu jiné bydlení,“ míní senátor Orel.

Ubytovnu pro senátory v Jinonicích vybudoval z původní polorozbourané a zanedbané ubytovny ukrajinských dělníků Metrostav. Byty byly dodány takzvaně na klíč, tedy i s nábytkem. Senát si je od Metrostavu najímal, jeden zhruba za deset tisíc korun měsíčně.

Smlouvu s Metrostavem o pronájmu ubytovny na dobu neurčitou podepsal v roce 1996 tehdejší vedoucí Kanceláře Senátu Jan Kněžínek. „Jediné, co si v té záležitosti vybavuji, je, že těch možných míst pro ubytovnu bylo víc, a já jezdil po Praze a měřil čas, jak dlouho to senátorům potrvá do práce. A to jak autem, tak metrem nebo tramvají. A myslím, že tahle varianta byla nejvýhodnější,“ svěřil před lety Kněžínek časopisu Týden.