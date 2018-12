Platy politiků se zvýší o devět procent. Už chybí jen podpis prezidenta Zemana

Pro návrh šéfa Klubu liberální demokracie - Senátor 21 Václava Lásky, aby senátoři platy vůbec neřešili, bylo 32 senátorů, bylo k tomu ale třeba 34 hlasů (jak kdo ze senátorů hlasoval, najdete zde).

„Nyní říkáme, že 2,75 je moc. Co se stane za rok?“ hájil současnou konstrukci platů, podle nichž se mají platy poslanců, senátorů i ministrů vypočítávat od ledna z 2,75násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře Jiří Oberfalzer z ODS, který marně



Senátoři rozhodují, zda schválí návrh vlády, která chce, aby platy politikům od ledna nevzrostly o dvacet procent, tedy dramaticky více, než všem státním zaměstnancům, ale jen o 9 procent.



Základní plat poslance či senátora je letos 75 900 korun. Podle již dříve schválených pravidel by měl tento plat vyskočit na 90 600 korun, což vyplývá z toho, že by mělo jít o 2,75násobek průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře.

První vláda Andreje Babiše už na jaře navrhla, aby skok nebyl tak razantní, ale aby i pro rok 2019 platil koeficient 2,5, což by znamenalo, že by se základní platy zákonodárců zvýšily na 82 400 korun, k čemuž politici dostávají příplatky za parlamentní funkce či za dojíždění.

Senátní hospodářský výbor navrhl úpravu, s níž by senátoři měli zákon poslancům vrátit. Jde o to, aby pro příští rok platil koeficient 2,55 a pro rok 2020 koeficient 2,65. To by znamenalo pro příští rok základní plat 84 tisíc korun měsíčně a pro rok 2020 by šlo o 87 300 korun za měsíc.