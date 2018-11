Dvacet procent navíc, nebo méně? Poslanci rozhodují, kolik si přidají

Platy politiků se počítají z násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře. A zákon stanoví koeficient, jímž se tato průměrná částka násobí. Pro letošek je to 2,5 a již dříve se politici shodli, že v roce 2019 by to měl být 2,75 násobek.

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku by se základní plat poslance podle nyní platného zákona zvýšil na 90 600 korun měsíčně a náhrady mají vzrůst na 47 100 až 63 900 korun.

Tomu se již na jaře rozhodla zabránit první vláda Andreje Babiše, která přišla s tím, že koeficient pro příští rok má zůstat stejný jako letos, tedy 2,5násobek, Protože průměrná nominální měsíční mzda v nepodnikatelské sféře vzrostla, platy politiků by tak stejně vzrostly, ale ne tak křiklavě ve srovnání s tím, jak se mají zvyšovat platy třeba státních zaměstnanců. Zachování stávajícího koeficientu by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Poslancům, kterým se nelíbilo, že by jejich platy mohly vzrůst méně výrazně, dokázali projednávání návrhu zákona dlouho oddalovat. Dokonce ani poslanci ANO nepodporovali projednání návrhu Babišovy vlády.

A právě to přimělo Piráty a SPD Tomia Okamury, které jinak spojuje máloco, ke společné akci. Sebrali 44 podpisů poslanců svých uskupení a vynutili si mimořádnou schůzi. Na ní hodlají prosazovat své vlastní návrhy. Program mimořádné schůze sice nemusí být schválen, což by znamenalo jistý růst platů politiků o 20 procent, ale poté, co Babiš naštvaně reagoval na počínání svých vlastních poslanců, není kolaps mimořádné schůze tak pravděpodobný.



Piráti navrhli pozměňovací návrh, aby se plat politiků odvíjel od průměrných platů v celé ekonomice, ne od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Tomio Okamura z SPD zase přišel s návrhem, že se platy politiků mají úplně „zmrazit“ až do konce roku 2021.

I když nějaká úprava zákona ve Sněmovně projde, i tak je už nahnuté, že se nějaká korekce navýšení platů politiků dostane včas, tedy do konce roku, do Sbírky zákonů. Senát má totiž na projednání třicet dnů, může také poslancům návrh vrátit. A v takovém případě by kvůli přehlasování jeho případného veta museli poslanci do práce i mezi Štědrým dnem a Silvestrem, aby mohl prezident Miloš Zeman pravidla pro platy politiků včas podepsat.