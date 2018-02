Čuba rezignoval na senátorský mandát. Volby musí být do června

„K dnešku ztratil pan Čuba mandát. Předseda senátu bude informovat ministra vnitra Lubomíra Metnara a prezidenta republiky Miloše Zemana o zániku mandátu senátora tak, aby podle volebního zákona mohl prezident vyhlásit doplňovací volby do Senátu,“ řekla iDNES.cz mluvčí Senátu Eva Davidová s tím, že volby se musí konat do 90 dnů. Prezident by je měl vyhlásit do konce března.

Čuba nebyl více než rok a půl v Senátu. Jeho absence tedy řešil předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD). Ten jej na začátku letošního roku vyzval, aby se mandátu vzdal. V polovině února pak Čuba poslal do Senátu dopis, který veřejně přečetl senátor za Uherské Hradiště Ivo Valenta.

„V posledních měsících jsem totiž nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům. Tito lidé jsou mi velmi blízcí a já jim dále nenechám ubližovat. Proto jsem se rozhodl soustředit své síly především k životním prioritám, a těmi jsou právě tito lidé,“ vysvětlil ve svém prohlášení Čuba.



Nicméně, aby se mandátu vzdal, byla potřeba písemná rezignace s notářsky ověřeným podpisem. Tu obdržel předseda Senátu až ve středu. Od této doby tedy rezignace zanče být v běhu.

Čubova rezignace znamená zánik senátorského Klubu nezávislých senátorů v čele s předsedou SPO Janem Velebou, který si na dnešní odpoledne naplánoval zřejmě poslední zasedání. Frakce měla nejmenší počet pěti členů. Mimo kluby tak bude v Senátu působit od března 11 členů horní komory místo dosavadních sedmi.

Velebova frakce, do níž patří ještě komunista Václav Homolka, bývalý komunista Jiří Doubrava (Severočeši.cz) a nestraník Jiří Cienciala, zánikem přijde o benefity. Patřil k nim příspěvek ve výši zhruba 65.000 korun měsíčně, služební vůz pro předsedu klubu nebo právo pořádat v Senátu akce. Velebova stran pak jen letos přijde o čtyři pětiny státního příspěvku na senátorský mandát ve výši 900 tisíc korun ročně.

Zástupce Strany práv občanů a bývalý šéf za minulého režimu populárního a protežovaného JZD Slušovice, ale nepřijde zkrátka. I přesto, že ho posledních 18 měsíců „v práci“ nikdo neviděl, dostane odstupné 303 600 korun, jak vyplývá ze zákona o platu spojeným s výkonem funkce.