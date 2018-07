Už se sází i na to, zda se Malá udrží ve vládě a Poche do ní proklouzne

Podle Chance si autorka dvou kontroverzních diplomových prací může nejméně do konce roku zhluboka oddechnout. „Do 31. 12. 2018 ji premiér Babiš určitě nevymění, takže na její setrvání ve funkci je kurz 1,2:1. Ti, kteří naopak věří, že se skandály pro Malou stanou osudnými ještě v tomto roce, mají možnost sázet v kurzu 4:1,“ vysvětluje mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Tipsport věří ministryni spravedlnosti, která byla jmenována minulý týden a premiér Babiš ji v pátek uvedl do úřadu, o trochu méně. Na to, že ve funkci vydrží do konce roku, má Tipsport v úterý dopoledne kurz 1,5:1, na opačnou variantu 2,38:1. Tedy u sázky na Malou by za vsazenou tisícovku činila výhra čistou pětistovku, když ministryní zůstane. Při opačné sázce by výhra činila 2 380 korun za tisíc vsazených, tedy čistá výhra 1 380 korun.

Na to, že ministrem stane Poche, je kurz ještě atraktivnější. Jak Tipsport, tak Chance nabízejí kurz na Pocheho 7,5:1. Při vsazené tisícikoruně by hráč v případě úspěchu sázky dostal do ruky 7 500 korun. Na opačnou variantu je kurz zanedbatelný 1,05:1. Poche byl nominován ČSSD, ale prezident Zeman i komunisté se proti němu postavili a Babiš s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem ustoupili a řízením vnitra byl pověřen Hamáček. Tvrdí, že v řádu týdnů či měsíců se spor musí vyřešit.

Analýza Radiožurnálu odhalila, že Malá při psaní své diplomové práce Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu opisovala. Ministryně ještě v pátek svou diplomovou práci ze slovenské Panevropské univerzity hájil a tvrdila dokonce, že je na ni hrdá.



V neděli ovšem Echo24.cz přišel s tím, že opisovala i v diplomové práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků na Mendelově univerzitě. „Práce má celkem 48 stran plus přílohy. V součtu na cca 11 stranách z celkem 25 stran teoretické části Taťány Veličkové (Malé, pozn. red.) je patrný překryv v citovaných odstavcích (pasážích) použité literatury,“ uvedla univerzita na svém webu. „Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací, nejedná se tedy o plagiát,“ stojí dále v prohlášení.