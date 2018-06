Na svou diplomovou práci jsem hrdá, řekla při přebírání ministerstva Malá

„Velmi mě tato kauza mrzí, protože to téma, které jsem v diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale určitě ne úmyslně“ řekla Malá. Upozornila, že práce v pořádku prošla kontrolním systémem a u zkoušky ji obhájila.

V práci, kterou Malá sepsala v roce 2011 na soukromé vysoké škole v Bratislavě, našel systém na odhalování podvodů podle Radiožurnálu opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s prací jiné autorky z Masarykovy univerzity v Brně (podrobnosti v článku Ministryně Malá při psaní diplomové práce opisovala, ukázala analýza).

Nicméně Panevropská vysoká škola ve svém prohlášení uvedla, že diplomová práce nynější ministryně spravedlnosti obstála ve standardním systému kontroly slovenského registru závěrečných prací (podrobnosti v tomto článku). Podle dostupných informací ale slovenský systém ověřování tehdy nepracoval s databází českých prací.



Babiš dodal, že mu Malá ohledně údajného plagiátorství podala své stanovisko a to prý premiérovi jako vysvětlení stačí.

Mezi prioritami ministryně zmínila například novelu insolvenčního zákona a novelu trestního řádu. „Určitě je prioritou zrychlení vymahatelnosti práva a co považuji v této chvíli za úplně nejdůležitější je zintenzivnění komunikace se všemi profesními skupinami, které po tom volají. Chci je zapojit do procesů, myslím, že pro řízení ministerstva je jejich hlas a jejich názor zásadní,“ řekla Malá.

Ministryně také plánuje diskutovat s předsedy krajských soudů o směrnici, která stanovuje pravidla pro výběr soudců. „Z jejich strany se ozývají nesouhlasné projevy a já bych ráda věděla, jaký je jejich názor a jaký v tom vidí problém,“ vysvětlila.

Ministryni už před jmenováním kritizovali opoziční politici. Poukazovali na její problematické vzdělání. Absolventi soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě totiž mají v Česku problém být zapisováni jako advokátní koncipienti, ale i jako právníci.

Připomínají také výrok Malé o tom, že by se trestní stíhání premiéra Babiše mohlo odložit do doby, než skončí volební období. Malá ke kritice řekla, že se bude opozici snažit prací přesvědčit o tom, že se mýlí. Sociální demokraté i někteří další v souvislosti s možným vládním angažmá Malé poukazovali na to, že kvůli tomu, že její manžel podniká v oblasti insolvencí, bude ve střetu zájmů. Malá to odmítá.

Krčál se zaměří na opatření pro seniory a rodiny

Ještě před Malou Babiš uvedl do funkce Krčála. Krčál se ministrem práce mohl stát už ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), z osobních důvodů tehdy nominaci odmítl. Resort pak vedla jeho stranická kolegyně Michaela Marksová, jíž po nějakou dobu dělal Krčál politického náměstka.

Krčál se chce v čele resortu zaměřit na opatření pro seniory a rodiny. Po svém uvedení do úřadu na tiskové konferenci zopakoval, že se přes prázdniny chystá připravit „seniorský a prorodinný balíček“. Druhý soubor kroků by měl obsahovat mimo jiné návrh na zvýšení rodičovské z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Dalším z cílů je personální stabilizace resortu.

„Budu se snažit naplnit schválené programové prohlášení, na kterém jsme se společně (ČSSD a ANO) dohodli. Chci začít přípravou dvou dokumentů - seniorským a rodinným balíčkem,“ řekl Krčál.