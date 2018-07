Návratových center s migranty na česko-saské hranici se Babiš neobává

„Pokud se to osvědčí, proč by to nemělo být použito na jiných hraničních přechodech,“ citovala Kretschmera agentura DPA.

Zastupující předseda německých policejních odborů Jörg Radek kritizoval dohodu, kterou Merkelová uzavřela se Seehoferem, která přitom podle některých českých politiků významně mění německou migrační a azylovou politiku. Upozornil, že Německo má hranice i s jinými zeměmi, než s Rakouskem, a zamítnutí vstupu migranty může vést k tomu, aby zkusili štěstí jinde.

Od června do prosince loňského roku německá policie při českých hranicích objevila 204 převážených běženců, za první tři měsíce letošního roku jich bylo už 267, napsal v květnu německý list Die Welt s tím, že převaděči do Německa dopravují přes Česko stále více migrantů.

Český premiér Andrej Babiš na dotaz iDNES.cz, co by pro Česko znamenalo, kdyby se se Německo rozhodlo vracet do Česka migranty zachycené při snaze dostat se právě do Německa z Česka, opáčil: „Zatím nikdo, ani Němci sami neví, jak by tranzitní centra měla fungovat. Podle dostupných informací je lze zatím využít pouze na rakouské hranici, kde je formálně zavedena kontrola. Na českých ani polských hranicích kontrola zavedena není. Bez znovuzavedení kontrol, o kterém musí rozhodnout Berlín a notifikovat komisi i nám a Polsku, je to neefektivní.“

Dodal, že česká vláda situaci sleduje a vyhodnocuje. „Jsme připraveni reagovat na eventuální změnu situace,“ uvedl Babiš.

Už v poslední červnové dekádě začal mluvit o ochraně hranic České republiky, pokud by Německo začalo odmítat migranty přímo na své hranici a svolal kvůli tomu i bezpečnostní radu státu. Řekl tehdy v televizi Barrandov, že je připraven krizový plán, který počítá s účastí policie a celníků, případně armády. „Nemůžeme do Česka pustit migranty,“ řekl také tehdy.