Snad teď Itálie a Řecko zavřou hranice, vítá Babiš změnu kurzu Německa

„Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice,“ uvedl na Twitteru Babiš.

„To, že Německo mění přístup k migrační politice dobře, určitě dobře,“ řekl iDNES.cz předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala. „Postoj CSU vychází z toho, že chtějí nějaké konkrétní opatření. Jaký to bude mít dopad na okolní země, to se teprve uvidí, je ovšem fakt, že pokud se nebude dostatečně chránit vnější hranice a nezastaví se příliv uprchlíků, tak hrozí, že se začnou obnovovat kontroly na těch vnitřních hranicích a to je něco, co není dobrý vývoj,“ dodal.

To, že má Řecko a Itálie lépe chránit vnější hranici, podle něj vědí dlouhodobě všichni. K tomu by od Babiše očekával, že řekne, zda se na tom bude Česká republika nějak podílet.

Pospíšil se obává dominového efektu a ohrožení Schengenu

„Dohodu kancléřky s ministrem vnitra musíme respektovat, to je realita. Německo mění výrazně svoji migrační politiku, což může mít dominový efekt,“ uvedl pro iDNES.cz lídr TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Babiš má podle něj pravdu v tom, že Řecko a Itálie budou muset lépe hlídat svou vnější mořskou hranici, ale zároveň je přesvědčen o tom, že není možné nechat řešení problému migrantů jen na jednotlivých státech.

„Pro mě je důležité, aby díky těmto změnám obětí nebyl Schengen. Schengen považuji za obrovskou vymoženost, proto jsem pro uvažovat o uprchlických centrech na území severní Afriky, než aby se stalo, že to každá země bude řešit úplně sama a tím důsledkem bude, že Schengen, volná možnost pohybu, cestování po Evropské unii, bude ohroženo,“ řekl iDNES.cz Pospíšil.

Merkelová v pondělí souhlasila se zřízením tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou migranti registrovaní jinde v Evropské unii vraceni. Rakousko v reakci už řeklo, že bude usilovat o to, aby migranti nepřekročili jižní hranici a nevstoupili tak na jeho území.

Nová česká vláda podporuje myšlenku na vznik hotspotů v severní Africe