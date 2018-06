Migrační kvóty byly slepá ulička, Evropa míří k australskému modelu

Rýsuje se také šance na dohodu na úrovni Evropské unie, která by umožnila rychlejší vracení migrantů, kteří zjevně nemají nárok na azyl. „V případě těch, kdo nemají patrnou jasnou šanci, by azylové řízení nebylo zahajováno,“ řekl státní tajemník pro evropské záležitosti před poslanci.

S akcelerací azylové procedury podle něj souhlasí všichni. „Z našeho hlediska je zásadní to, že již celá členských států si uvědomuje, že zavedení povinných relokačních kvót je slepou uličkou,“ uvedl Chmelař na jednání výboru pro evropské záležitosti, když prezentoval pozici, jakou bude předseda vlády Andrej Babiš jménem Česka zastávat na setkání špiček Evropské unie.

„I kdyby Rada ministrů o tom jednala, není žádná vůle k tomu, aby se hlasovalo a nemůže k tomu už ani dojít, protože ten počet členských států, které to již otevřeně odmítají, tak je takový, že i v případě hlasování nemohlo dojít k přehlasování,“ řekl Chmelař. I státy, které o kvótách stále mluví, už hlasování neprosazují, protože si uvědomují, že tato varianta je neprůchozí.

„Rozhodně vítám, že i tak zaťatí představitelé jako kancléřka Angela Merkelová začali velmi silně pochybovat o tom, ne-li ustupovat, že toto není cesta, že to absolutně nefunguje,“ řekl šéf výboru Ondřej Benešík z KDU-ČL

Analogie australského řešení, mimo území Evropy

Podle Chmelaře se diskutuje o analogii australského řešení, tedy že by se o migrantech snažících se dostat do Evropy rozhodovalo ještě mimo evropský kontinent. „Záleželo by ale na dohodě s třetími zeměmi,“ řekl poslancům státní tajemník. Nejednalo by se přitom o detenční centra, ale pouze o centra, která by byla základem návratové politiky dále na jih.

„Rýsuje se určitý koncept řešení ve spolupráci s třetími zeměmi právě na určitém půdorysu modelu australského, který by počítal nikoli s přejezdem lidí, možných žadatelů o azyl do Evropy, ale řešení ještě v severní Africe,“ uvedl Chmelař. Jednání s třetími zeměmi ještě podle něj probíhají a jsou velmi citlivá.

„Australský model je založen na spolupráci s některými ostrovními státy, například Nauru. My nemáme žádný takový ostrovní stát v naší blízkosti, takže ta komplexnost řešení je větší,“ řekl státní tajemník pro evropské záležitosti.

Premiér Babiš často mluví o tom, že před příchodem do USA byli dřív imigranti na Ellis Island. Ostrov byl roku 1954 přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA.

„My takovou možnost v Evropě nemáme. Snažíme se vytvořit dohody s africkými státy, aby toto bylo možné,“ uvedl Benešík. „Evropa se snaží dojednat přístavy mimo Evropskou unii, aby bylo možné lodi podle mezinárodního práva kam posílat,“ řekl šéf výboru pro evropské záležitosti.

Investujme mimo kontinent, říká Babiš

„My říkáme ano, investujme do bezpečnosti, ale investujme mimo kontinent, investujme do boje proti pašerákům, aby ty čluny nevypluly,“ řekl v úterý po jednání vlády Babiš.

„Máme bránit kontinent jako takový. To není jenom o obraně schengenského prostoru, který samozřejmě není kompletní a nejsou tam země jako Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a další,“ uvedl Babiš k tomu, s jakou pozicí pojede do Bruselu na jednání s představiteli dalších zemí EU.

Ve čtvrtek Babiš odlétá do Budapešti na schůzku premiérů zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem.