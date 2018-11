Rusové nám blokují azovské přístavy, bouří se Kyjev. Do akce burcuje NATO

Ukrajina obvinila Rusko z blokády azovských přístavů. Moskva to obratem popřela a tvrdila, že Kerčský průliv je otevřen plavbě, a to i ukrajinským lodím. „Nevím o tom, že by nyní platila nějaká omezení. Naopak víme o tom, že Kerčský průliv funguje normálně,“ tvrdil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.