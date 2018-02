Šli na porážku. Vdovy ruských žoldáků padlých v Sýrii chtějí odpovědi

„Igor byl bývalý vojenský odstřelovač. Do Sýrie odešel, protože byl vlastenec. Věřil, že pokud nezastavíme Islámský stát v Sýrii, tak přijde sem, do Ruska,“ řekla listu The Guardian Naděžda Kosotorová. „Řekl mi, že kdyby nejel, tak by tam úřady poslaly mladé kluky bez jakékoliv vojenské zkušenosti,“ dodala.



Žena ze sedmdesátitisícového města Asbest ve Sverdlovské oblasti věří, že její bývalý manžel je jedním z Rusů, kteří zemřeli 7. února při masivním náletu amerického letectva u syrského Dajr az-Zauru. Podle americké verze událostí byl nálet veden proti syrským provládním jednotkám útočícím na pozice kurdských milic SDF.

Kolik bylo mezi asadovskými milicemi Rusů a kolik jich při náletu zemřelo, je od té doby předmětem dohadů. Ruská diplomacie ve středu přiznala, že při útoku provládních jednotek na ropná pole na východním břehu Eufratu zahynuly nebo byly zraněny desítky ruských občanů.

Miliardový rozpočet a 3 600 zaměstnanců

Moskva se k těmto mrtvým nehlásí. Nejsou to totiž řadoví vojáci, ale žoldáci ve službách soukromé vojenské společnosti Vagner. Není to ruský vynález, kontraktory používali například i Američané v Iráku. Tam však především střežili dobyté objekty, zatímco Rusové jsou nasazováni přímo v boji.

To ruskému režimu umožňuje udržovat zdání, že se vojenské angažmá po boku syrského prezidenta Bašára Asada obejde bez nepříjemných obrázků zinkových rakví vykládaných z letadel.

Zatímco ruské ministerstvo obrany uvádí, že od počátku intervence v roce 2015 zahynulo v Sýrii 44 vojáků, agentura Reuters spočítala, že jen za prvních devět měsíců roku 2017 v Sýrii umřelo 131 Rusů.

Vagnerova firma je úzce spojena s velením armády, což dokazuje i fakt, že její výcvikové tábory v Krasnodarské oblasti leží na pozemcích ministerstva obrany. „Nedokážu si představit, že by ruští žoldáci v Sýrii nebyli pevně spojeni s ruským vojenským velením. Někdo jim dodává zbraně, výstroj, někdo jim poskytuje palebnou podporu,“ řekl listu Los Angeles Times analytik Vladimir Frolov.

Řada Vagnerových mužů má za sebou boje na východní Ukrajině, někteří válčili v řadách ruské armády na Kavkazu. Do Sýrie odcházejí kvůli penězům. Analytik organizace Conflict Inteligence Team Ruslan Levjev spočítal, že za měsíc si mohou vydělat až 250 tisíc rublů, tedy více než desetinásobek průměrné mzdy.

Ruský zpravodajský portál Republic nyní zjistil, že Vagnerova společnost dnes zaměstnává nejméně 3 600 lidí a pracuje s rozpočtem ve výši 17,4 miliardy rublů. Za společností zaregistrovanou v Argentině (v Rusku jsou soukromé vojenské společnosti ilegální) údajně stojí petrohradský miliardář Jevgenij Prigožin, který se z prodavače hot dogů vypracoval na hlavního dodavatele jídla pro ruskou armádu (o Prigožinovi více zde: „Putinův kuchař“ se špinavé práce neštítí).

Rodiny se začínají ozývat

Je pochopitelné, že zprávy o desítkách Rusů zabitých v Sýrii představují pro Kreml měsíc před volbami problém. Mlžení oficiálních míst ovšem dráždí rodiny padlých žoldáků. A to především v kontrastu s hojně medializovaným příběhem vojenského pilota, kterého doma pohřbili jako hrdinu (psali jsme zde: Sestřelený ruský pilot se v obklíčení odpálil, bude vyznamenán).

„Někomu udělí metály a pocty, ostatní jsou potichu pohřbeni a zapomenuti,“ posteskla si pro The Guardian žena jménem Naděžda, která také přišla o manžela v Sýrii. Některé rodiny raději mlčí, přičemž motivací mohou být i peníze. Například Nina Aťjuševová z Archangelsku pro stanici BBC vypověděla, že když dostala zprávu o smrti svého syna, přijel za ní neznámý muž a vysázel na stůl pět milionů rublů v hotovosti.

„Měla by tady být nějaká připomínka, aby se ženy nemusely za své manžele stydět a děti na ně mohly být pyšné,“ říká další vdova z města Asbest Jelena Matvějevová. „Nahnali je do bitvy jako prasata na porážku. Ať už je poslali kamkoliv, tak tam šli naprosto bez ochrany,“ řekla reportérům Rádia Svoboda.