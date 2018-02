Trollí farma a žoldáci v Sýrii. „Putinův kuchař“ se špinavé práce neštítí

Dnes pětašedesátiletý rodák z Leningradu kdysi toužil po kariéře profesionálního lyžaře, místo toho ale kvůli loupeži skončil na devět let za mřížemi. Bránu věznice opustil v roce 1990. Sovětský svaz se rozpadal, otevíraly se podnikatelské možnosti a Prigožin si otevřel stánek s párky v rohlíku.

„Rubly se hromadily rychleji, než je máma stačila počítat,“ vzpomínal později. Díky rychle nabytému bohatství investoval do obchodů se smíšeným zbožím a časem ve městě na Něvě otevřel několik luxusních restaurací. „Lidé, kteří nade mnou drželi ochrannou ruku, už měli dost kotlet a vodky a chtěli ochutnat něco nového,“ poznamenal v jednom rozhovoru.

V roce 2002 ve svém petrohradském restaurantu Nový ostrov obsluhoval Vladimira Putina a francouzského prezidenta Jacquese Chiraca, o rok později šéf Kremlu do jeho restaurace pozval George W. Bushe. Prigožin organizoval státní bankety při příležitosti prezidentských inaugurací a časem se mu začalo přezdívat „Putinův kuchař“.

Brzy se objevily státní zakázky. Prigožinova firma Concord Catering začala dodávat jídlo do škol v Petrohradě a Moskvě, dnes je největším dodavatelem jídla pro ruskou armádu. Fond boje s korupcí ruského opozičníka Alexeje Navalného odhadl, že bývalý prodavač hot dogů minulý rok získal státní kontrakty v hodnotě 3,1 miliardy dolarů.

Dávno se nespecializuje jen na jídlo. Petrohradský web Fontanka zjistil, že Prigožinova společnost Evro Polis, která má kanceláře v Damašku, verbuje Rusy pro žoldnéřské skupiny operující v Sýrii. Firma výměnou za zajištění ochrany ropných polí údajně dostává část z jejich zisků. Prigožinovy firmy se také měly podílet na stavbě ruských základen v Donbasu, za což ho USA před dvěma lety zapsaly na sankční seznam.

„Neštítí se špinavé práce,“ řekl listu The New York Times Ljubov Sobol z Fondu boje proti korupci. „Pro Putina splní jakýkoliv úkol, od potírání opozice po vysílání žoldáků do Sýrie. Slouží v určitých sférách určitým zájmům a Putin mu věří,“ dodal.

Trollí farma v Petrohradu

Prigožin byl v pátek v Americe obviněn kvůli své roli v Agentuře pro výzkum internetu (AII), jejímž je údajně hlavním sponzorem. Organizace sídlící na petrohradském předměstí Olgino je označována za nejznámější ruskou trollí farmu. Pracuje v ní údajně kolem 250 lidí, ročně provoz firmy stojí kolem 270 milionů rublů (přes 100 milionů korun).

Její hlavní součástí je Federální zpravodajská agentura (FAN), která vyrábí falešné či zkreslené zpravodajství a vysílá ho do světa. Cílem je vykreslit Putinovo Rusko jako stabilní zemi a Západ jako morálně zkaženou civilizaci v úpadku.

Facebook spočítal, že trollí farma vyprodukovala 80 000 příspěvků, které pronikly k 126 milionům Američanů. Google loni v listopadu vyřadil zprávy FAN ze služby automaticky vyhledávaného zpravodajství,což vyvolalo protest ruského ministerstva zahraničí.

Jednou ze třinácti obviněných je jistá Irina Kaverzinová, jejíž privátní elektronickou poštu američtí vyšetřovatelé podle agentury AP získali. Píše se v ní, že Kaverzinová vytváří příspěvky šířené na sociálních sítích, které mají vzbudit dojem, že jejich autory jsou Američané. Texty mají rozdělovat americkou společnost a deformovat povědomí o stavu americké demokracie.

Zaměstnanci AII rovněž využívají falešnou identitu při objednávání demagogických inzerátů v amerických sociálních médiích a při proplácení svých aktivit přes platební systém PayPal.

Spojené státy daly najevo, že budou usilovat o vydání Rusů obviněných z vměšování do prezidentských voleb. Pokud by byli do USA vydáni, což ovšem nelze předpokládat, hrozilo by jim 20 až 30 let vězení.

Prigožin se v pátek americkému obvinění vysmál. „Američané jsou velice citliví lidé, vidí to, co chtějí vidět. Chovám k nim velkou úctu. Vůbec se nezlobím, že jsem se ocitl na tomto seznamu. Chtějí-li vidět čerta, ať ho vidí,“ řekl miliardář agentuře Ria-Novosti.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov seznam obviněných odmítl komentovat. Všechna americká obvinění odmítl. „Dokud neuvidíme fakta, všechno ostatní je žvanění,“ přohlásil v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově.