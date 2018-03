Putin sahá po velkolepém vítězství, odhady mu přisuzují až 77 procent

Podle průzkumu sociologické služby VCIOM získal Putin 73,9 procenta hlasů, průzkum agentury FOM mu přisuzuje dokonce 77 procent hlasů.

Na druhém místě se podle průzkumu VCIOM daleko za Putinem umístil kandidát komunistů Pavel Grudinin s 11,2 procenta a na třetím nacionalista Vladimir Žirinovskij s 6,7 procenta hlasů. Na čtvrtém by měla být kandidátka liberální opozice Xenija Sobčaková s 2,5 procenta.



Ústřední volební komise oznámila, že po sečtení 25 procent volebních lístků má Putin na svém kontě 72,5 procenta hlasů, druhý Grudinin 15,4 procenta a třetí Žirinovskij 6,8 procenta. Při posledních prezidentských volbách v roce 2012 Putin získal 63,6 procenta hlasů.



Putin má tak podle všeho zajištěn mandát do roku 2024, kdy mu bude 71 let. Politickou scénu největší země světa ovládá už 18 let - čtrnáct let byl prezidentem a čtyři roky předsedou ruské vlády. Jeho popularita se udržovala na stabilně vysoké úrovni, Rusové oceňovali stabilitu země, připojení ukrajinského Krymu k Rusku a operace ruské armády v Sýrii.



O počtu hlasujících zatím nejsou přesnější informace. Hodinu před uzavřením volebních místností, kdy se hlasovalo už jen v nejzápadnější Kaliningradské oblasti, ohlásila volební komise účast 60 procent. V Krasnodarském kraji na jihu Ruska to bylo ale přes 90 procent a na Urale a v Povolží se účast pohybovala kolem 70 procent.

Armáda se k urnám podle agentury TASS dostavila jako jeden muž: k urnám přišlo 98 procent příslušníků ozbrojených sil a členů jejich rodin. V minulých volbách k volebním urnám přišlo 65,3 procenta oprávněných voličů.

Na některých místech lidé vhazovali více hlasů

Ústřední volební komise oznámila, že žádná porušení volebních pravidel, která by mohla výsledek voleb ovlivnit, zaznamenána nebyla.

Opozice ale tvrdí, že volební pravidla se porušovala v masovém měřítku. Vhazování celých svazků volebních lístků opoziční pozorovatelé údajně zaznamenali v Čeljabinsku, Přímořském a Krasnojarském kraji, v Jakutsku nebo na jihu Sachalinu. V Kaliningradu a dalších městech videokamery sledující hlasování mířily mimo urny (více o průběhu volebního dne čtěte zde: Rusko volilo prezidenta).

Na falšování voleb a překážky kladené pozorovatelům upozornil i předák ruské opozice Alexej Navalnyj, kterému úřady nedovolily kandidovat v dnešních volbách s odvoláním na pravomocné odsouzení k podmíněnému trestu za údajnou krádež.

Disident také pokáral sedm Putinových vyzyvatelů, že o volebních podvodech dosud mlčí, a to i na Twitteru, na svých webech a v sociálních sítích.

Zájem o volbu hlavy státu podle zpravodajů agentury TASS projevili i Rusové žijící v zahraničí. Vyšší než v roce 2012 je zájem o prezidentské volby v ruském volebním středisku v Praze i v Karlových Varech a v Brně.

Problémy byly naopak na Ukrajině, kde vstupy do ruských konzulátů, kde byly umístěny volební urny, blokovaly ukrajinské bezpečnostní složky i místní nacionalistické skupiny. Podle Kyjeva se jedná o odvetu za to, že ruského prezidenta mohou volit i obyvatelé Krymského poloostrova, který Rusko v roce 2014 anektovalo.