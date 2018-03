O kolik vyhraje Vladimir Putin? Rusko hlasuje v prezidentských volbách

Volební místnosti po celém Rusku se otevřely v 8:00 moskevského času (6:00 SEČ). Lidé mají možnost své hlasy odevzdávat až do osmé hodiny večerní (18:00 SEČ). Volit může zhruba 110 milionů lidí.

Kreml očekává účast kolem 70 procent voličů, podle průzkumů se však jedná spíše o horní hranici. Pokud se žádnému z kandidátů nepodaří získat přes 50 procent hlasů, proběhne 8. dubna druhé kolo voleb, ve kterém změří síly dva nejsilnější kandidáti.

Taková varianta je však krajně nepravděpodobná. Čtvrté volební vítězství totiž s největší pravděpodobností nemine současného prezidenta Vladimira Putina. Úřad by tak mohl opanovat dalších šest let. Pokud v tomto období nedojde k úpravě ústavy, mělo by to být také naposled. Podle průzkumů by mohl v prvním kole získat přes 71 procent hlasů.

Daleko za ním se podle sondáží umístí devětapadesátiletý Sergej Baburin, šéf radikálně nacionalistické strany Ruský všelidový svaz. Svého času byl jedním z nejhlasitějších kritiků Borise Jelcina, je také známým řečníkem na demonstracích ruských nacionalistů. Poslední průzkumy mu přisuzovaly takřka sedm procent hlasů.

Navalnyj kandidovat nemohl

Třetí místo podle odhadů veřejného mínění obsadí předseda nacionalistické Liberálnědemokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij. Podle odhadů získá kolem pěti procent hlasů. Lehce přes procento získávala v průzkumech Xenija Sobčaková, která byla v předvolebních debatách zřejmě nejvýraznější řečnicí.

Šance dalších kandidátů na vítězství, nebo alespoň postup do druhého kola, jsou takřka nulové. Patří mezi ně například Pavel Grudinin z Komunistické strany Ruské federace, Maksim Surajkin z ultralevicové strany Komunisté Ruska, Boris Titov či ekonom Grigorij Javlinskij.

Zřejmě největším soupeřem Putina ve volbách mohl být hlavní představitel opozice Alexej Navalnyj. V prezidentských volbách však kandidovat nemůže kvůli pětileté podmínce za údajnou zpronevěru v podniku Kirovles. Jednačtyřicetiletý politik, který se proslavil odhalováním korupce v nejvyšších kruzích ruské politiky, rozsudek odmítá jako politicky motivovaný.