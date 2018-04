SSSR si invazí do Československa podepsal rozsudek smrti, píší v Rusku

Před padesáti lety českoslovenští komunisté přijali akční program, kterým začalo takzvané Pražské jaro. To vzbudilo v Moskvě obavy z liberální infekce, která by se mohla rozšířit i do Polska, Maďarska a na Ukrajinu. Přístup sovětských jestřábů ovlivnil i jejich antisemitismus, píše ruský zpravodajský web Gazeta.ru