Hostem pátečního Rozstřelu bude poslanec a bývalý hokejista Milan Hnilička

Milan Hnilička, který v současné době působí jako manažer mládežnické reprezentace, kandidoval za hnutí ANO ve Středočeském kraji z druhého místa za předsedou hnutí Andrejem Babišem. Hnilička ve volbách uspěl a stal se tak jedním ze 120 zástupců politických stran, kteří do lavic v Poslanecké sněmovně usednou poprvé (o dalších nových poslancích čtěte v článku Kdo jsou nové tváře Sněmovny? Pekař kremrolí i zpěvák Superstar).

„Jsem strašně šťastný a potěšený, že jsem se do Sněmovny dostal a budu se moci podílet na podpoře českého sportu, k čemuž jsem se zavázal panu Babišovi, a který mě v tom velmi podporuje. Nechci být jen ‚hubou‘ z plakátu, chci v politice něco dokázat,“ řekl Hnilička po svém zvolení Lidovým novinám.

Jednou z věcí, kterou by chtěl jako poslanec prosadit, je vznik specializované vládní sportovní agentury. „V rámci ministerstva školství chceme nastavit nová pravidla a vytvořit strategii pro sport. Měli bychom uvažovat o tom, zda by bylo možné sport vyčlenit jako agenturu,“ uvedl lídr hnutí ANO Andrej Babiš pro Právo.

Bývalý hokejový brankář upřesnil, že sport je na ministerstvu školství sport na periferii zájmu a nově založená agentura by se zabývala přerozdělováním státních peněz do sportu. Právě Hnilička by se měl podle Babiše stát jejím šéfem.