Zamíří do Senátu, založí politickou stranu? Drahoš odpoví v Rozstřelu

„Svou kandidaturu do Senátu zvažuji. Jsou ve hře také mimopražské obvody, ale pravděpodobně by to bylo v Praze,“ řekl iDNES.cz Drahoš (více v článku Hilšer chce do Senátu. Drahoš to zvažuje). Za novinářskou spekulaci označil naopak bývalý šéf Akademie věd to, že by se chystal zakládat novou politickou stranu.

Jasno má o kandidatuře do Senátu Drahošův soupeř z prvního kola lékař Marek Hilšer. Do podzimních voleb bude kandidovat v Praze. Jeho spolupráce s politickými stranami je zatím otevřená.

Miloš Zeman porazil bývalého předsedu Akademie věd poměrem hlasů 51:49. Podle konečných výsledků dostal 51,36 procenta hlasů, zatímco Jiří Drahoš 48,63 procenta. Volební účast byla 66,6 procenta (více v článku Zeman obhájil post prezidenta).

Hostem Rozstřelu bude také Drahošova manželka Eva. Šestašedesátiletá bývalá knihovnice s Drahošem žije už 43 let a po celou dobu prezidentské kampaně mu stála po boku. S nevolí přijímala podpásové údery, které o jejím manželovi zaznívaly během kampaně. Prozradila, že by se na Pražském hradě těžko smiřovala se ztrátou soukromí (více v článku Se sucharem bych nežila 43 let).