Hilšer chce do Senátu v Praze. Drahoš to zvažuje, novou stranu zavrhl

Hilšer zatím nechtěl napevno říci, ve kterém z obvodů, kde se volby v hlavním městě budou konat. Hilšer ale bydlí na Praze 1 a pracuje v Ústavu biochemie a experimentální onkologie v Praze 2, takže je mu logicky nejbližší obvod 26, který do této městské části také zasahuje a kde se na podzim konají senátní volby.

Nyní je zde senátorem bezpartijní Libor Michálek zvolený s podporou Pirátů, lidovců a zelených. „Zatím je otevřené, zda to bude s podporu některých politických stran,“ řekl Hilšer. Kromě centrálního obvodu hlavního města se senátní volby uskuteční v Praze 4, Praze 8 a v Praze 12.

Před volbou na Hrad, ve které dostal 454 949 od 8,83 procenta voličů, měl Hilšer největší podporu ve vnitrostranické anketě Pirátů. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se s Hilšerem v pondělí sešel a řekl mu, že Piráti zatím počítají, že Michálek budou svou pozici obhajovat. Už v neděli se s Hilšerem podle Hospodářských novin potkal i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Hilšer je pro strany zajímavý, protože bez většího nasazení peněz dokázal v prezidentské volbě oslovit téměř stejný počet voličů jako Pavel Fischer i Michal Horáček, jejichž kampaň přitom byla výrazně masivnější. Všichni tři pak před druhým kolem podpořili Jiřího Drahoše, který podlehl Miloši Zemanovi.

O kandidatuře do Senátu v Praze uvažuje také Drahoš

Bartoš se zatím s Hilšerem na spolupráci nedohodl. „Prezidentská volba je jedna věc a senátní volby druhá. Pan Hilšer není ostatně jediný z kandidátů z prezidentské volby, který chce do Senátu kandidovat. Slyšel jsem už také, že i Jiří Drahoš chce kandidovat na Praze 4,“ řekl iDNES.cz Bartoš po schůzce s Hilšerem.

Drahoš slova šéfa Pirátů částečně potvrdil. „Svou kandidaturu do Senátu zvažuji. Jsou ve hře také mimopražské obvody, ale pravděpodobně by to bylo v Praze,“ řekl iDNES.cz Drahoš. Za novinářskou spekulaci označil naopak bývalý šéf Akademie věd a Zemanův soupeř v boji o Hrad to, že by se chystal zakládat novou politickou stranu.

