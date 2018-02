Sokol: Objednat si v Česku stíhání? Babiš by si měl dát pozor na pusu

Představitelé justice se v poslední době ohrazují proti výrokům premiéra v demisi Andreje Babiše, který tvrdí, že trestní stíhání je možné si objednat. Co si o tom myslíte vy?

V sobotní MF DNES je článek na první stránce, že první stalkerka jde za mříže. Ona říká: „To všechno je proto, že jsem lesba. To je veřejné lynčování a čtyři měsíce výkonu trestu.“ Napadlo by vás, že jsou v Česku ohrožené lesby?

Nenapadlo…

A kdyby něco podobného řekl premiér? To už je na pováženou. A přesně v tom je dramatický rozdíl. Protože od premiéra se očekává, že je ústavní činitel a současně se u něj předpokládá, že má jakési penzum informací a má moc, která je relativní ve vztahu k orgánům činným v trestní řízení. V tomto případě ústavní činitel napadl jinou ústavní moc, konkrétně justici. Řekl, že je možné si objednat trestní stíhání za situace, kdy je trestně stíhán a státní zastupitelství o tom ví. Je jiný případ, kdy policie zahájí trestní stíhání a státní zástupce to za 14 dní zruší, protože tam bylo něco nesmyslného. Ale když se za to postaví státní zastupitelství, tak se to přenáší do celé justice. A jestliže jeden ústavní činitel napadne soustavu ústavních orgánů, tedy justici, tak už si říkáme, že to musí být něco vážného. Přece by ústavní činitel nevyváděl kvůli jednomu maléru.

Druhá věc souvisí s informacemi. Jestliže premiér něco řekne, předpokládám, že to říká s plným vědomím toho, co říká. Jestliže nehovoří o tom, že jeho trestní stíhání bylo objednáno nebo zaplaceno, ale hovoří o tom v globálu, že u nás je to možné. Já logicky mohu mít pocit, který nemám v tom úvodním případě, protože si to mohu zkontrolovat. Vím, že lesby u nás nejsou pronásledovány, ale jestli premiér má nějaké privilegované informace, to si ověřit nemůžu. Pro mě osobně to žádné dramatické sdělení není. Patřím k obsluze justice a vím, jak to tam chodí. Pro spoustu inteligentních a vzdělaných lidí to je ale krajně znepokojující. Nevědí, co se v justici děje. Premiérský výstup je přesvědčivý.



Andrej Babiš komentuje ve Sněmovně kauzu Čapí hnízdo (19. ledna):

A jak s tím souvisí moc, kterou jste zmiňoval?

Premiér musí být vnímán a do určité míry i je mocnější než „prostý občan“. Teoreticky by se očekávalo, že ví-li o tom, že justice je tímto způsobem napadená nebo deformovaná, tak on má nejvíc prostředků pro to, aby se to změnilo, nedělo a aby se proti tomu společnost bránila. Jestliže on si tu stěžuje bez dalšího viditelného výstupu, tak si mohu myslet, že je bezbranný a k němu se přidává bezbranný pan prezident a já si nutně musím myslet, že ve chvíli, kdy spadnu do spáru justice, tak už mi není pomoci. Stejně jako nebylo pomoci premiérovi a prezidentovi, což je trochu panická myšlenka. Dívám se na to tak, že by si měl dávat pozor na pusu. Rozumím jemu, stejně jako té lesbě, že jsou naštvaní.

Tomáš Sokol (1951) Advokátní praxi vykonává od roku 1980. Kariéru právního zástupce přerušil mezi léty 1990-1992, kdy byl městským prokurátorem v Praze a později se stal ministrem vnitra. Advokátní kancelář, v níž dosud působí, založil v roce 1992. Prezidentem Unie obhájců je od jejího vzniku v roce 2014. Proslul zastupováním známých osobností, jako je podnikatel Radovan Krejčíř, sbormistr Bohumír Kulínský nebo politik Jiří Paroubek. Několikrát získal cenu Právník roku v kategorii Právník roku volený laickou veřejností.



Nicméně v případě té stalkerky už padl rozsudek. Babiš je pouze trestně stíhaný. Mají tedy právo být oba stejně naštvaní?

Trestní stíhání je přece ve prospěch obviněného. Moc to klientům neříkám, protože by si mysleli, že si z nich dělám legraci, ale vezměte si druhou alternativu. Kdyby nebylo sdělení obvinění o zahájení trestního stíhání, tak by lidé měli pocit, že se kolem nich něco děje. Chodili by k výslechu jejich známí. Když by to byl podnikatel, tak by si předvolali jeho účetní kvůli daním a on by se ptal: „Co se děje? Řekněte mi v čem je chyba a já vám to vysvětlím.“ A oni by ho odbyli s tím, ať si počká na soud. Dříve nebo později by se sdělovací prostředky ptaly, proč není něco jako zahájení trestního stíhání.

Protože to je pro dobro obviněného, aby se mohl kvalifikovaně bránit. Kvalifikovaně bránit se může, když ví, co se mu vytýká. Rozčilení se nad trestním stíháním je trochu absurdní, ale na druhé straně je pochopitelné, protože ho difamuje (poškozuje jeho pověst, pozn red.). Ale jsem-li premiér, tak se ode mě očekává, že se budu chovat nějakým způsobem. Což zahrnuje i to, že když zahájí trestní stíhání, řeknu, že s tím hluboce nesouhlasím. Ale všechny ostatní řeči už byly nepremiérské a jenom šířily paniku a nedůvěru k justici, což je taky důvod, proč se justice konečně ozvala.

Máte pocit, že se měla ozvat už dříve?

Sakra že jo. Psal jsem o tom už dříve. Poprvé jsem se zarazil a ohradil proti naprosté pasivitě české justice ve chvíli, kdy tento prezident před lety řekl, že Nejvyšší soud ztratil jeho důvěru. Bylo to v souvislosti s usnesením, že tři poslanci nejsou stíhatelní. Nechme stranou názor na to, jestli to bylo dobré, nebo špatné rozhodnutí. Byli to pouze tři soudci a Nejvyšší soud jich má několik desítek. Rozhoduje stovky věcí ročně a panu prezidentovi stačila jedna věc k tomu, aby prohlásil, že ztratil důvěru v celý Nejvyšší soud. To bylo podle mě stejné a neozvali se. Už tehdy měli zařvat: „Kdybys řekl, že se ti nelíbí tohle rozhodnutí, můžeme se bavit, ale nebudeme se bavit o důvěře v justiční systém nebo Nejvyšší soud. Nebo přines důkazy, že každé druhé rozhodnutí Nejvyššího soudu je prokazatelně špatné a ne, že se ti jenom nelíbí.“ Teď už jim konečně došlo, že je potřeba se ozvat.

Když o sobě Andrej Babiš před volbami tvrdil, že není tradiční politik, omlouvá to jeho výroky třeba tím, že na tu funkci není zvyklý?

Můžu já o sobě tvrdit, že nejsem tradiční advokát? Prostě jsem advokát. Toho mě nikdo nezbaví. Můžu být netradiční, ale to neznamená, že to čemu já říkám netradiční, někdo jiný nenazve nezodpovědný.

Co si myslíte o postoji ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který přímo na Babišovy výroky nijak nereagoval a později to zdůvodnil slovy, že nechtěl přiživovat bouři ve sklenici vody.

Je to věc úhlu pohledu. Pochopitelně, že můžeme říct, že je to bouře ve sklenici vody a nevšímat si toho. Nemyslím si to, protože důsledky to může mít po poměrně dlouhé době, protože justice bude zpochybňována. Za argument bude bráno, co řekli premiér a prezident, tedy že v justici si můžete objednat, co chcete. Řekl bych, že se s tím musí zacházet velice citlivě. Jestli na to má pan ministr jiný názor, tak prosím, ale pro mě to bouře ve sklenici vody není.

Například (advokát) Petr Toman napsal velice zajímavý článek o tom, že teď není možné odvolat nejvyššího státního zástupce. Respektive bylo by to politicky velice problematické. Obecně nechci volat po jeho odvolání, v zásadě proti němu nic nemám, ale dneska kdyby měl být vyměněn, bylo by to vnímáno, že to souvisí s trestním stíháním premiéra, a tím spíš po tom, jak se vyjádřil. A nevíte, co se stane zítra nebo pozítří a ten výrok se vynoří ze skříně jako kostlivec a bude to malér.



Stíhání zastupitelů někdy bývá vykonstruované

Máte za sebou několik desítek let dlouhou praxi. Zažil jste, že by si obvinění vašeho klienta někdo objednal nebo že by bylo vykonstruované?

Mnohokrát, ale nebylo to tak, že by si ho někdo objednal. Respektive není to možné takhle říct. Jednou za měsíc nebo za dva přijde klient a tvrdí, že si to objednal švagr, bývalá manželka nebo obchodní nepřátelé a já první, co mu řeknu, je, že z mého pohledu je to úplně jedno. Přede mnou leží usnesení o zahájení o trestním stíhání a s tím se musím poprat. A jestli na konci bude zproštěný nebo to bude zastavené, tak je to v pořádku. A to ostatní už pro mě nemá takový význam.

Popravdě, že je stíhání uměle vykonstruované, to mi v některých ne až tak častých případech také připadá. Je to věc řady skutků hospodářské kriminality. Čítá to například trestní stíhání zastupitelů obcí. Je to typické pro věci, které jsou skutkově nové. Vražda je vraždou od doby, co Kain zabil Ábela. Zatímco porušování povinností při správě cizího majetku je institut, který tu máme dvě desítky let a je to pořád trochu málo. U některých trestných činů je ta doba ještě kratší. Poradit si s tím, jestli to jednání je nebo není trestný čin, a to se speciálně týká případů dotačního podvodu, kde to je úplně nové pole, tak prostor pro to mít různé názory na naplnění skutkové podstaty trestného činu je tu poměrně velký. V mnoha případech si sám za sebe říkám, že je to naprostá ptákovina, ale oni jsou hluboce přesvědčení, že je to naopak a u toho se střetáváme.



Takže nemáte pocit, že by nějaké stíhání bylo objednané?

To ne, ale velice zřídka mívám pocit, že k trestnímu stíhání přispívá postavení daného člověka. Moje dlouholetá zkušenost říká, že pro některé policisty a některé státní zástupce je mnohem lákavější zahájit trestní stíhání toho, kdo je vysoce postavený než nějakého chodce jdoucího po ulici. Někdy v tom cítím: „My se nebojíme ani tohohle“. Ale neříkám, že je to tenhle konkrétní případ.

Zmiňoval jste tu stíhání komunálních politiků. V souvislosti s tím vydala v roce 2015 Unie obhájců i tiskovou zprávu, kde se mluvilo o tom, že v těchto případech není trestní stíhání vždy úplně oprávněné. Dospěli jste po letech k nějakému konkrétnímu závěru?

Zítra (v úterý, pozn. red.) máme jednání prezidia unie, kde to budeme zase probírat. Petr Toman, který má tohle v referátu, zprávu zase aktivoval. Protože on i já jsme obhajovali docenta Svobodu (bývalého pražského primátora z ODS Bohuslava Svobodu, pozn. red.), který před čtrnácti dny nebyl vydán k trestnímu stíhání. Petr tam byl a aktualizovanou zprávu předložil poslancům jako poznatek, že v tomto směru je mylnost obvinění enormně vysoká. Tuším, že asi 80 procent jich je potom zastavených nebo zproštěných. Takže ano, budeme s tím ještě něco dělat. Je to jedna z věcí, kde policista a státní zástupce moc dobře vědí, jak by rozhodovali, kdyby byli zastupitelé, ale oni zastupitelé nejsou. A nejsou ochotní se postavit do polohy někoho, kdo řekne, že by tu chybu udělal taky. Nebo přizná, že to vlastně chyba není, ačkoli to konstruují jako chybu.

Je to současně i trochu terra incognita (neprobádané území, pozn. red.), co vlastně lze považovat za pochybení. Paradoxně v této situaci pan prezident, když jmenoval soudce, tak po nich požadoval, ať jsou k těmto lidem shovívavější, což je taky pěkná pitomost.



Je to pitomost z důvodu, že taková slova volil prezident?

Co ten chudák soudce má dělat? Má brát zastupitele jako privilegovanou skupinu obyvatel? Musí přece posuzovat konkrétní skutek. Kdyby prezident řekl, aby rozhodovali s přihlédnutím k tomu, že jsme všichni chybující a že udělat chybu v komunální politice je i s nejlepšími úmysly poměrně snadné a že ne všechno by mělo být řešeno cestou trestního práva, tak to hned podepíšu. Ale jak to zformuloval on, tak jim vlastně říká, aby zastupiteli místo dvou let dali rok. Což je blbost, protože pokud něco provedl, tak by za to měl dostat trest odpovídající činu.

On to ilustroval na příkladu předražené zakázky kanalizace. Nemáte pocit, že tím to trochu přiblížil?

Nemyslím si to. Problém je obecně v tom, že ti, kteří nikdy ty funkce nevykonávali, se náhle cítí být povoláni kontrolovat ty, kteří ty funkce vykonávají. To by bylo i v pořádku. Ale oni se cítí být povoláni je za to hned i kacéřovat a trestně stíhat.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová přiznala, že po volbách mají zvýšený příjem trestních oznámení. Bývá to i proto, že nové vedení obce podává podnět na to předchozí...

A případně to staré vedení na to nové... Ano, je to pravda. Noví radní vstupují do úřadu s tím, že nechají udělat audit zakázek, a to už je rozehrávka na to další kolo. Nedochází jim, že za čtyři roky přijdou noví, taky nechají udělat audit a bude to na nich. Přitom by se to dalo vyřešit v civilním řízení. Prostě by na ně podali žalobu a řekli: „Způsobili jste obci škodu, tak ji zaplaťte!“

Neměl byste být naopak jako prezident Unie obhájců rád? Pro vás přece trestní stíhání komunálních politiků znamená další práci.

Nemám z toho radost. Kdybych se neangažoval, tak by mi to bylo asi jedno. Ale protože na to pořád poukazujeme, tak je patrné, že nám to jedno není. Máte svým způsobem pravdu, že bychom si v zásadě měli mnout ruce. Ale ve skutečnosti to takhle není. Pochopitelně usilujeme o to, aby to, co se nám v oblasti trestního práva jeví jako špatné, aby v něm v budoucnu nebylo. Jinak bychom to nedělali. Děláme to zadarmo a děláme to ve svém volném čase. Nic nám to nepřinese ani body, ani klienty. Je to čistě pro to, že si myslíme, že to maličko vylepšujeme.