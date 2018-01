Slíbili jsme být hlídacími psy a snažíme se, říká místopředsedkyně Pirátů

Na celostátním fóru Pirátů, kde jste byla zvolena první místopředsedkyní, jste se pohybovala v náručí se sedmiměsíčním synem. Jak se dá skloubit to, že máte malinké dítě, s velkou politikou?

Je normální, že spousta žen pracuje a má malé děti. A politika je v práce.

Kdo je Olga Richterová Dvaatřicetiletá Olga Richterová je od podzim 2017 poslankyní za Piráty, členka zastupitelstva Prahy 10, překladatelka a tlumočnice. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví (angličtina, němčina) na Univerzitě Karlově v Praze. Příležitostně publikuje. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedkyní výboru pro sociální politiku. Celostátní fórum Pirátů ji zvolilo první místopředsedkyní strany. Její bratr Mikuláš Ferjenčík je také poslanec.

Myslíte, že se to všechno stíhat dá?

Proto vedu evidenci svoji práce veřejně. Mám veřejný kalendář schůzek na webu www.olgarichterova.cz. Každý si může vyhodnotit, zda se mi daří skloubit mateřtví a práci.

Říkáte, že pro vás bude ve funkci první místopředsedkyně důležitým tématem rodina. Jaké věci by Piráti v prorodinné politice chtěli prosazovat?

Celkově chceme usnadnit služby domácí a komunitní péče. Podporovali jsme proto výdaje ve výši 3,3 miliardy korun na pracovníky v sociálních službách. A co já sama vidím, že ať se odehrává v životě cokoli důležitého, od porodu a péče o malé děti, přes nějaké krizové události, nemoci, úrazy až po umírání, chybí terénní podpora. Chybí služby, díky kterým by si lidé mohli zvolit, zda chtějí zůstat doma, nebo v komunitě.

Na vašem celostátním fóru se zatím moc nemluvilo o programu, ale lidé, kteří vás podporují - a to je 11 procent, tudíž přes půl milionu voličů - od vás nepochybně čekají prosazování nějakého programu. Co byste třeba v tomto roce chtěli v parlamentu prosadit?

My se především soustřeďujeme na transparentní, otevřenou Sněmovnu. Jdeme příkladem. Zveřejňujeme vše, co lze zveřejnit o fungování pirátského poslaneckého klubu. A chceme, aby podobným způsobem fungovala celá Sněmovna. Ovšem tahle rozhodnutí nejsou jen na nás, k tomu potřebujeme i ostatní. A to, čeho lze dosáhnout, je třeba vyšetřovací komise k OKD, která již byla zřízena. Slíbili jsme, že budeme hlídacími psy a usilujeme o to, abychom tomuto slovu dostáli. Myslím, že činy dalšího z místopředsedů Jakuba Michálka to jednoznačně dosvědčují. (Michálek například na policii prostudoval spis OLAF a pak hned novinářům řekl, co v něm je - pozn. redakce)

Jste nováčky ve Sněmovně. Jak na vás dolní komora parlamentu složená z devíti stran působí? Čekala jste, že to bude vypadat právě tak, nebo jste z něčeho zklamaná či překvapená?

Je evidentní, že tak, jak je fungování parlamentu nastavené dnes, jsou projevy ve Sněmovně skutečně pouze pro média a pro veřejnost. Jak říká jeden slavný bonmot: Už jsem slyšel spoustu dobrých parlamentních projevů, ale ještě žádný, který by mě přiměl změnit rozhodnutí, jak mám hlasovat. U Pirátů máme jasně zásadu posuzovat každý návrh nehledě na to, kdo ho předkládá, protože nám jde o podstatu věci. Chceme vyhodnocovat návrhy, jaké jsou.

Myslíte, že to doposud v parlamentu takhle nefungovalo?

Působí to na mě tak, že tenhle přístup je tam nový.

Co říkáte tomu, že premiér Andrej Babiš teď před hlasováním o důvěře vládě už se stranami ani nejedná, říkal, že už to nemá smysl. Vypadá to, že se smířil s tím, že vláda při prvním pokusu důvěru nezíská. Už také řekl, že i napodruhé sestaví menšinovou vládu. Jak to na vás působí, jde mu o předčasné volby?

Nebudu o tom spekulovat. Každopádně je zjevné, že nehodlá dělat, co má být součástí politického řemesla, a sice jednat, domlouvat se, investovat energii do chápání druhé strany a do hledání nějaké možné cesty.

Podle vašeho odhadu, vydá ho Sněmovna, a spolu s ním pana Jaroslava Faltýnka z ANO k trestnímu stíhání?

Budeme moci usuzovat přesněji podle toho, jestli bude zveřejněna celá zpráva OLAF, nebo ne.

Ptal jsem se předsedy vaší strany Ivana Bartoše na prezidentskou volbu. Řekl jen, koho určitě volit nebude. Vy už máte rozmyšleno, kterého z kandidátů byste si vybrala, nebo vás nepřesvědčují?

Rozhodně půjdu volit a apeluji na každého, aby taky volit šel. Musím říci, že stále rozhodnutá nejsem. Je tam několik jmen, kterým to člověk může s klidným svědomím hodit.

Patří mezi ně i současný prezident Miloš Zeman?

U mě ne.