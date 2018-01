Zemana určitě volit nebudu a ANO pro nás není partnerem, říká Bartoš

Příští týden se v české politice odehrají důležité věci. Hlasování o důvěře menšinové vládě a volba prezidenta. Stále platí, že Piráti nedají důvěru menšinové vládě Andreje Babiše?

Menšinová vláda Andreje Babiše, ani možná uskupení, která by se mohla rýsovat v druhém kole, nejsou v souladu se strategií, se kterou Piráti byli zvoleni. Tam jsme mluvili nejen o dominantní pozici hnutí ANO, což evidentně bude v každé vládě, ale i o problematických osobách. Nevázali jsme to na vydání, nebo nevydání, stíhání či nestíhání. Hnutí ANO, ať je pan Babiš premiérem nebo není, pro nás není partnerem. Není to strana standardního typu.

Jak vnímáte, že pan Babiš už teď říká, že i v druhém pokusu o vládu sestaví vládu menšinovou? Je si tak jist, že vládu podpoří sociální demokraté a komunisté, jak předvídá prezident Miloš Zeman, nebo se už připravuje na předčasné volby?

Podle mě Andrej Babiš počítá s každou alternativou. Poslední dění na politické scéně s frakcí ČSSD nasvědčuje té variantě, na kterou se ptáte. Samozřejmě tady může být i menšinová vláda ANO, která se bude opírat o nějaký mix poslaneckých hlasů, což by nebyla taková ostuda pro ty strany, které by vládu nechaly získat důvěru. Naše pozice je stejná. My nebudeme hlasovat pro žádnou takovou variantu.

Řekl jste na celostátním fóru, že ambicí Pirátů je vyhrát příští volby a porazit hnutí ANO. Jak to chcete udělat? Mezi necelými jedenácti procenty, která jste měli, a téměř třiceti procenty, které mělo ANO, je poměrně velký skok. Abyste se dostali k vítězství ve volbách, museli byste získat o dost víc hlasů.

Mluvil jsem o tom, že bychom rádi porazili hnutí ANO a hráli tak významnou roli při sestavování vlády. Nebudeme vymýšlet kolo. My si myslíme, že naše politika je správná, a jsem přesvědčen, že lidé chtějí, abychom ji dělali právě takovým způsobem, jakým ji děláme.

Jste liberální strana s vyhraněnými postoji k životu, rodině, vztahům obou pohlaví. Může takto orientovaná strana dominovat ve společnosti?

Jsem stále přesvědčen, že větší část společnosti je v jádru dobrá. Věřím, že nastavení generace, které bylo třeba jen devět let, tak jako mně, když došlo k převratu, je takové, že poroste chuť podporovat liberální společnost, která tady dostávala na zadek čtyřicet let za komunismu. A která trpí i teď, kdy je třicet let po revoluci.

Jste v parlamentu krátce, ale přesto - která ze stran je vám tak blízká, že byste s ní chtěl úzce spolupracovat?

Chtěl bych spolupracovat s každým. Spolupráce, podpora a společné vládnutí jsou různé věci. Když se například hlasovalo o rozpočtu, zajímalo nás, o čem se hlasuje. A ne, kdo to navrhuje. Mně je nejbližší svým působením a opravdovostí politiky STAN. Už jen proto, že jsou tam lidé, se kterými se znám déle, nebo jsem se s nimi potkal v kampani. Lidé, kteří za sebou mají poctivou práci, třeba pan Rakušan nebo pan Farský. Věřím, že i mezi lidmi zvolenými za TOP 09, vyjma některých, jsou osobnosti, se kterými se dá debatovat. Politika by měla být obsahová, nebo stranická. Těžko se shodneme třeba s ODS. Pokud bude legislativa přívětivá pro občany, tak na ní dokážeme spolupracovat s kýmkoli v Poslanecké sněmovně.

Za týden občané budou hlasovat o novém prezidentovi. Vy osobně už máte vybráno?

Nemám ještě vybráno.

Podle čeho se rozhodnete?

Podle více kritérií. Co je pravda o těch kandidátech, jak to pasuje na liberální představu o společnosti, i s ohledem na roli prezidenta v parlamentní demokracii. Aby to nebyl člověk, který preferuje hlavně sebe. Chci najít takového prezidenta, abych si řekl, že to není volba menšího zla.

Miloš Zeman je podle vás dobrý prezident, nebo ne?

Miloš Zeman není dobrý prezident. Ve druhém kole poslední prezidentské volby jsem odevzdal prázdnou obálku, moje kandidátka do druhého kola totiž nepostoupila.

Z toho vyplývá, že Zeman nebude mezi těmi, mezi kterými budete vybírat.

Určitě nezvažuji volbu prezidenta Zemana ani v jednom z kol.

Před několika měsíci, v září jste mi v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že z tehdy známých kandidátů se vám líbí Jiří Drahoš. Už to neplatí?

On je decentní, je v mém užším výběru. Vím koho volit nebudu, to je pan Hannig, který ve volbách do Poslanecké sněmovny reprezentoval takovou podivnou směsku pseudonacionalistických stran a naštěstí vyhořel.

Takže si škrtáte pana Zemana a pana Hanniga.

Pana Hanniga a pana Zemana nebudu zvažovat.

Měli jste ve volbách přes deset procent hlasů. Oslovujete především mladší voliče. Co byste řekl těm lidem, na které máte vliv a z nichž někteří nad volbou prezidenta třeba mávají rukou a říkají, že prezidentská volba není věc, která zasahuje do jejich životů?

Nám se ve volbách podařilo aktivizovat neskutečné množství lidí. Když je člověk mladý, tak si velmi často myslí, že vůbec žádná politická volba nezasahuje do jeho života. Já jsem politiku začal dělat v momentě, když jsem si uvědomil, jak silně ovlivňuje vývoj České republiky. Jsme parlamentní demokracie. Role prezidenta není taková, jak ji definuje současný prezident Miloš Zeman. Rozhodují parlament a vláda. Nutnost rozhodovat se, přijmout zodpovědnost přichází, když člověk získá volební právo. Já jsem taky třeba, když mi bylo osmnáct, dvacet let, k tomu takto zodpovědně nepřistupoval. Ale myslím, že ta změna nastává. Mladí lidé se o věci více zajímají. Je důležité jít volit už v první volbě a volit racionálně.