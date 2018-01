Babiš teď preferuje ČSSD a KSČM, ale ne ve vládě. Přemýšlí, koho na Hrad příště

Pane premiére, vaše vztahy s prezidentem Milošem Zemanem se teď mohou změnit. Prezident řekl, že to bylo jeho poslední velké vítězství, po kterém už nebude žádná porážka. Vlastně už nemusí tolik hledat spojence a může vám naopak znepříjemňovat situaci různými svými podmínkami. Jak to vidíte?

Slyším tyhle spekulace a názory. Neumím to posoudit, to ukáže čas. Zopakoval, že mě nebude vydírat s nějakým limitem času a že mi ho dá dost, aby vznikla stabilní vláda.

Neznamená to, když říká, že vás nebude vydírat příliš krátkým termínem, že vás naopak bude dusit, že vám bude připomínkovat každé jedno jméno, než tam budou ti, které on chce?

To si nemyslím. To se nestalo od momentu, kdy jsem chodil na Hrad pro pověření nebo jmenování. To, že vyjadřuje nějaký názor, že preferuje stranu, kterou vedl a kterou přivedl k vítězství ve volbách, to je pravda. U žádného jména se ale nestalo, že by mi řekl - tenhle by nebyl dobrý. Jestli se to může stát teď, to nevím, ale určitě s tím nepočítám.

Prezident řekl před volbou, že jeho představa je, že vznikne vaše vláda po dohodě s ČSSD a komunisty, nebo SPD. Jaká je vámi preferovaná varianta? A je pro vás lepší menšinová vláda, nebo když se na tom bude podílet ČSSD, tak přímo v koalici?

Samozřejmě je nejlepší menšinová vláda jednobarevná, protože je akční a funguje o mnoho lépe než koaliční. Samozřejmě budeme jednat se sociální demokracií, ale já teď nevím, koho zvolí jejich sjezd za předsedu. Z toho vyjednávacího týmu, který jsme potkali dvakrát, budou na předsedu pan Hamáček a pan Chovanec, proto jsme si řekli, že radši počkáme na jejich sjezd, co řekne. Jestli budou trvat na té nesmyslné podmínce, že já nemám být ve vládě, protože jsem trestně stíhaný, znovu opakuji na objednávku.

Nejen že nesmíte být podle ČSSD ve vládě vy, ale ani nemáte mít ve vládě vnitro, spravedlnost a finance.

To nebereme vážně samozřejmě.

To, že pan Chovanec, který ty podmínky nedávno zveřejnil, stál v sobotu při vítězství Miloše Zemana za jeho zády a byl při čekání na volební výsledky v jeho nejužším štábu, podle vás nic neznamená? Nejspíš v ČSSD posílí to křídlo, které podporovalo Miloše Zemana, nejen pan Chovanec, ale i Michal Hašek, Jiří Zimola, tedy ti, kteří se chtěli zbavit bývalého předsedy strany. Jak se vám s nimi bude vyjednávat?

Ale já tam nevidím úplně souvislost, že se tam Chovanec nějak nacpal. Já jsem s panem prezidentem mluvil a on mi řekl, že nikoho nezvali, takže tam přišel, kdo chtěl.

Asi kdo přišel a chtěl, ten se nedostal až do pokoje, kde čekal prezident Zeman...

Samozřejmě. Ale pan Chovanec tam má dobré kontakty, tak asi si to uměl zařídit.

Vyjednáváte s komunisty, s SPD, se sociálními demokraty. Kdybyste se dohodl s ČSSD na podpoře menšinové vlády, kdo by byl podle vás lepší do party - komunisté, nebo SPD?

Já myslím, že s těmi komunisty. To je přece jenom stabilnější strana, která je tady na politické scéně. I když všichni to vždycky řeší. Údajně teď vyšla zajímavá knížka, kdo všechno se domlouval s komunisty. Byl to pan Havel nejdřív, pak pan Klaus, kterého zvolili díky komunistickým hlasům, potom to byl Paroubek i Kalousek, takže všichni se domlouvají s komunisty, akorát v mediálním prostoru pořád říkáme: komunisti, co to vlastně je? No tak já říkám, já jsem tady před revolucí nebyl, tak jste je měli zrušit. My samozřejmě s nimi ve vládě nebudeme, máme úplně jiný program, ale například na zdanění církevních restitucí máme stejný názor, protože to bylo předražené. Takže takové to klišé... Všichni s nimi jednali.

Kdyby to náhodou nevyšlo s tolerancí od ČSSD a komunistů, tak varianta tolerance od komunistů a SPD je záložní varianta?

Ale my jednáme se všemi. Říkáme zákon o referendu proč ne, ale minimálně 800 tisíc kvórum, ne jako chce Okamura 100 tisíc, určitě není debata o vystoupení z EU. Za mnou přišly už dvě megafirmy a říkají - je brexit, my jsme v Londýně, ale odejdeme z Velké Británie a my bychom možná u vás chtěli mít centrálu. Takže my musíme lidem vysvětlit, že členství v Evropské unii je důležité, ale musí mít členské státy zásadní slovo, ne Evropská komise. Musíme taky lidem vysvětlit - podívejte se, Anglie odchází a kolik firem odtamtud půjde pryč.

Pozval vás pan prezident Zeman už po zvolení na Hrad? Máte domluvenou nějakou další schůzku?

Ne. Já jsem mu gratuloval telefonicky, a když jsme byli v Lánech, tak jsem ho pozval k nám do restaurace.

A už je domluvený termín?

Nemáme. Moje paní byla nemocná, ležela v nemocnici čtrnáct dnů, tak to bude později. Nespěcháme.

Příště postavíme vlastního kandidáta

Prezident byl zvolen podruhé. Podle ústavy už potřetí ani kandidovat nemůže, vás čeká jako hnutí s podporou téměř třetiny voličů uvažování o tom, sice pět let je daleko, ale ono to tak daleko není, koho byste měli příště jako vlastního kandidáta. Přemýšlel jste už o tom?

Ano, přemýšlel. Tentokrát ho postavíme.

Nenapadlo vás třeba, že byste kandidoval příště vy osobně?

Ne, to není manažerská pozice. Já bych rád lidem ukázal, že můžeme naši zemi posunout podstatně výš v Evropě. Už dnes nás obdivují za naše výsledky veřejných financí. Když jsem mluvil s Viktorem Orbánem, tak mi říkal, že všichni čekali, jak vystoupím na Evropské radě a potom se ho někteří premiéři ptali - a to je pravda, že oni mají takové výsledky? Takový nízký dluh? Za to si myslím, že máme respekt.

Prostě vás Hrad osobně neláká a jméno člověka, o kterém přemýšlíte, že by měl jednou nahradit Miloše Zemana také nechcete říct?

Máme na to pět let. Bůh ví, co bude. Uvidíme.

Ale vy to nebudete. Takže ti, co nemají rádi Miloše Zemana a vás, ti nebudou vyděšeni?

Ne. Tak já uvidím, jak dopadne... Musíme mít stabilní vládu, jak dlouho budeme vládnout, jak se to bude lidem líbit. Těch věcí, které tady musíme změnit, to není na jedno volební období.