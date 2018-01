VIDEO: V Zemanově štábu zkolaboval novinář, kameraman iDNES.cz dostal pěstí

Situace se vyostřila poté, co ve štábu zkolaboval muž. Podle informací iDNES.cz se jednalo o publicistu Milana Rokytku, přispívajícího mimo jiné na Parlamentní listy.

„Zhruba před hodinou a půl zasahovala naše služba v pražském Top hotelu. Lékařská a záchranářská služba tam pečovala o zhruba 55letého muže s poruchou vědomí, kterého zajistili, vyšetřili a poté převezli do Thomayerovy nemocnice na interní oddělení s poruchou vědomí,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Podle ní se na jeho stavu podepsal i alkohol.



Když do štábu dorazili záchranáři, zástupci médií jejich zákrok točili na mobily nebo kamery. To se nelíbilo Zemanovým příznivcům a začali redaktorku České televize a další novináře tlačit ven.

„Chtěla jsem natočit příjezd záchranné služby, ale byla jsem vystrkána ven ze sálu,“ uvedla reportérka veřejnoprávní televize.

Zemanovi příznivci vykřikovali:„Vypadněte, hyeny“. Jeden z mužů se snažil zavřít zasunovací dveře a novinářům vzkázal, že dovnitř projdou jedině přes jeho mrtvolu. Poté se dostal do střetu s kameramanem iDNES.cz, který upozornil na to, že muž povalil kameru televize Nova.

„Pustil se do mě, že máme jít pryč. Nadával. Říkal jsem, že to je kamera za milion. ‚Pojďme to vyřídit jako chlapi“, říkal. Vypálil mi jednu na hrudník, potom dal další dvě rány do obličeje. Pak nás oddělil jeden místní,“ popsal kameraman iDNES.cz.



Napadena byla i reportérka serveru Seznam Zprávy. Mluvčí záchranky uvedla, že kromě zmiňovaného muže nebyl nikdo jiný ošetřován.

Nakonec se obnovila bariéra mezi hlavním sálem a prostorem, kde večer slavili Zemanovi příznivci. Z dřevěných desek vznikla hradba mezi oběma tábory.



Policie večer na Twitteru uvedla, že se incidentem zabývá, zatím bez konkrétní právní kvalifikace. „Nic o tom nevím,“ reagoval na potyčky ze Zemanova štábu hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Posléze pozval napadené novináře na Pražský hrad.



Napadení novinářů v Zemanově volebním štábu odsoudila vedoucí bruselské kanceláře organizace Reportéři bez hranic. „Je to hanba pro evropskou demokracii! Útoky na novináře musí přestat,“ napsala na Twitter.