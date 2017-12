Premiér Babiš má hned dvě koalice, ODS k vládě nepotřebuje, říká Fiala

Důvěru menšinové vládě 10. ledna pravděpodobně nedáte. Jak se zachováte, až za vámi poté Andrej Babiš přijde a nabídne vám ve druhém pokusu jednání o většinové koaliční vládě?

Určitě nedáme vládě důvěru. Jasně jsme to řekli a důvody pojmenovali. Menšinová vláda má být až poslední pokus, ne začátek vyjednávání. Necítíme mandát od voličů, abychom podporovali jednobarevnou vládu Andreje Babiše. Máme rozdíly programové i další.

Platí to i pro druhý pokus?

Vy tady automaticky předpokládáte, že tu důvěru nedostane... Vždyť to by byla obrovská politická porážka. Když se prezentuje jako manažer, předpokládám, že má nějaký plán.

Vy si myslíte, že důvěru už napoprvé dostane?

To nevím, ale musí mít nějaký plán. Hlasování o důvěře není každodenní záležitost. Jestliže někdo sestaví jednobarevnou vládu a představí program ostatním, tak předpokládám, že má představu, jak získá důvěru. A pokud ji nemá, tak je to obrovská politická porážka. Sestavit vládu a požádat o důvěru je jedna z nejzávažnějších věcí. Od nás ví od začátku, a ví to i veřejnost, že s důvěrou nemůže počítat.

Když jste s Andrejem Babišem jednal, přišli jste společně a on se usmíval a říkal, že i když jste se nedohodli, je naprosto spokojen. V kuloárech se říká, že ODS poprvé vládu nepodpoří, a pak až dostanete seriózní nabídku, budete vysvětlovat voličům, že nemůžete dopustit, aby vládly extrémní strany. Vylučujete vládu s Andrejem Babišem v případných dalších pokusech o sestavení vlády?

Ne se dá říkat i slušně a s úsměvem. To, že jsme se chovali slušně a nenadávali si, nic nemění na jasném ne. Vidím mediální hry kolem nás, ale já vidím politickou realitu, která se ukázala i při hlasování o rozpočtu. Copak vůbec potřebuje ODS? Tady má jasnou politickou sílu, kterou tvoří dvě koalice. Koalice v Poslanecké sněmovně a to je koalice ANO, SPD a KSČM, která funguje. A ještě je tu minulá koalice s ČSSD a lidovci, která také do jisté míry funguje, jak se ukázalo u rozpočtu, kdy se ty dvě koalice spojily.

Kdybyste byl v jeho pozici a důvěru byste nedostal, už byste podruhé vládu nesestavoval? Má už slíbený druhý pokus od Miloše Zemana, dostal vlastně bianco šek.

To je velmi zvláštní situace, která to od začátku činí nenormální. Normální by bylo vytvoření většinové vlády. Všichni víme, že se o většinovou vládu nesnažil, tak bych čekal, že má nějaký plán. Jestli ho nemá, tak to svědčí proti jeho schopnostem. Ano, dostal bianco šek od prezidenta Zemana a teď je jasné, že může být premiérem i potřetí, protože je předsedou Sněmovny Radek Vondráček. O to důležitější jsou prezidentské volby.

Nějaký plán nastínil několikrát. Případné dva pokusy o vládu, a kdyby byly neúspěšné, předčasné volby příští rok na podzim. ODS by vadily?

Mluvit o předčasných volbách je hodně předčasné. My předčasné volby nepreferujeme, ale taky se jich nebojíme. Nenecháme se vtlačit do situace, že předčasné volby jsou nějaký strašák. Jsou nejkrajnější řešení, když už žádná varianta neexistuje. Ale teď jsme před prvním pokusem.

Byl byste schopen říci, že jakákoli vláda s Andrejem Babišem nikdy nedostane důvěru ODS, dokud ji vedete vy?

Já jsem řekl tisíckrát, jaká je pozice ODS, co uděláme a co neuděláme. Nepovažuji, abych každý rozhovor začínal zaklínám. Držíme slovo a v tom budeme pokračovat.

Může něco změnit lednový kongres ODS?

Nic změnit nemůže.

Protikandidáta nemáte?

To se uvidí. Na konferencích před kongresem protikandidáta nemám a řekl bych, že atmosféra v ODS je taková, že členové podporují naši povolební strategii. Všichni vidí, že vystupujeme jednotně.

Myslíte tím třeba hlasování o Radku Kotenovi z SPD do čela bezpečnostního výboru, když Václav Klaus mladší z ODS hlasoval s ANO, SPD a komunisty? Nebojíte se jeho ambicí?

Povolební strategie byla schválena jednomyslně. U tohoto hlasování jsme neměli závazné hlasování. To, že ve straně zaznívají různé názory, je jedině dobře, pokud chceme být silná pravicová strana. Důležité je, aby byla jednotná srozumitelná politika a to je. A bude i po kongresu.

Ambice Václava Klause mladšího jsou nepřehlédnutelné. Chtěl se stát místopředsedou pražské ODS, nepovedlo se mu to. Pokud by se pokusil kandidovat do vedení ODS, dovedl byste si představit spolupráci s ním v jednom užším týmu?

Dovedu si představit spolupráci s každým, koho zvolí kongres ODS. Já s ním spolupracuji, je členem našeho expertního týmu. Nemám problém s tím, že máme silné osobnosti, které zastávají různé názory. To je jenom dobře.

Šéf ODS odmítl říci, zda podpoří na Hrad Topolánka

V lednu je také prezidentská volba. Vlastního stranického kandidáta jste nepostavili, nicméně jste napůl podpořili nestranického kandidáta, bývalého premiéra a bývalého předsedu vaší strany Mirka Topolánka. Jste s tím srozuměn i vy osobně a budete hlasovat pro Mirka Topolánka?

Je to tajná volba. A já kouzlo tajné volby budu respektovat. My jsme se o něm vyjádřili, že to je jediný kandidát s politickou zkušeností. Nepodpořili jsme žádného kandidáta, jenom jsme jasně formulovali náš cíl, aby nebyl Miloš Zeman dál prezidentem. Budeme mít kongres ve chvíli, kdy budou známy výsledky prvního kola.

Ano, jako strana, ale také jste vy osobně o něm něco napsal. Vy sám si přejete, aby byl prezident?

Nebudu komentovat jednotlivé kandidáty. ODS dala našim voličům a podporovatelům volnost v tom, jak se rozhodnou v prvním kole s tím, že naším cílem je, aby nepokračoval Miloš Zeman a uvidíme dál.

Vy jste o Mirkovi Topolánkovi poměrně nepěkně psal ve svém knize, že za doby Mirka Topolánka pokračoval úpadek vaši strany a že jste získali nálepku buranské strany. Proto bylo překvapivé, že vy osobně jste se postavil za to, že podporujete nepřímo Mirka Topolánka. Vy ho teď nechcete přímo podpořit, každý si řekne - on o něm nepěkně píše, za prezidenta si ho nepřeje...

Každý, kdo si chce přečíst, co jsem o něm napsal, a ne jen mediální zkratku, bude vidět, že jsem hodnotil éru každého z předsedů. O Mirku Topolánkovi jsem psal i to, že za něj strana dosáhla nejlepšího volebního výsledku. Popsal jsem situaci, která je objektivní a zjevná.

Nakreslím vám jednu hypotézu. Topolánek prezident a vy po příštích volbách premiér. Nestalo by se vám totéž, co Bohuslavu Sobotkovi s Milošem Zemanem?

Já se s žádným politikem nesrovnávám. A neobávám se žádných výzev, ani partnerů, ani soupeřů.

Demokratický blok skončil

Existuje ještě Demokratický blok s TOP 09, KDU-ČSL a hnutím STAN?

Demokratický blok skončil. Byl pouze na volbu orgánů Sněmovny na ustavující a dalších schůzích. Tím, že jsme dovolili orgány Sněmovny...

Nedovolili, ještě se bude hlasovat o panu Ondráčkovi z KSČM do čela komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů.

Ještě se bude hlasovat o panu Ondráčkovi, ale v zásadě se funkce Demokratického bloku naplnila. Myslím, že jeho působení bylo úspěšné, protože jsme zpřehlednili situaci v Poslanecké sněmovně. Jestli bude pokračovat spolupráce těch stran, které v něm byly sdruženy, a v jaké podobě, to teprve uvidíme.

Vy byste to chtěl?

V určitých podobách existovala před Demokratickým blokem a bude existovat i po něm. Jako konzervativní politik nemám rád ani velká gesta, ani velká vyhlášení. Mám radši konkrétní kroky. Když se vrátím k hlasování o rozpočtu, tak v takové podstatné politické otázce jsme nezaujali všichni stejné stanovisko.

Ano, lidovci byli pro, STAN se zdržel a ODS s TOP 09 byly proti.

Ale to není žádný problém. My jsme Demokratický blok nezakládali, abychom sladili politické postoje, cílem bylo ustavení orgánů Sněmovny.

Soupeři tomu říkají „Kalouskův blok“ a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek říká, že to byl nápad Jana Farského z hnutí STAN. Dotklo se vás, že tomu různí lidé, jak z ANO, tak Tomio Okamura říkali Kalouskův blok?

Mně to je úplně jedno. Takové nálepky... Co na tom záleží.

Ve volbách příští rok na podzim, v senátních, komunálních a kdoví, zda nebudou i mimořádné do Sněmovny, byste rád spolupracoval s některou ze stran?

Budeme postupovat pragmaticky a otevřeně. Jsme připraveni vytvářet ad hoc koalice podle místní situace. Máme komunální volby, ve kterých je ODS tradičně silná, chceme uspět, jsou tu i senátní, které jsou důležité, aby hnutí ANO nemělo všechno. My jsme ukázali třeba u doplňovacích voleb na Trutnovsku, že jsme připraveni nepostavit kandidáta a podpořit někoho jiného, podobný postup očekáváme od jiných stran.

Na nějakou integraci pravice to tedy nevypadá, když je tu jedna dominantní strana a řada menších, které by spolupracovat mohly.

Voliči dali najevo, co chtějí. Řekli, že chtějí, aby posílila ODS. Máme o padesát procent voličů víc, to mi udělalo radost. Posílili nás i v rámci pravicového spektra, ale abychom mluvili o nějaké integraci pravice a vyhlašovali nějaká velká hesla, to není můj styl. Ta spolupráce se buď bude projevovat v určitých krocích, nebo nebude. Nevyhlašoval bych nějaké závratné cíle, které stejně k ničemu nevedou.

Nevidíme jinou alternativu než být v Evropské unii

Ještě se vás zeptám na jednu věc. Hnutí SPD tlačí Andreje Babiše, aby bylo uzákoněno obecné referendum. Chce i referendum o vystoupení z EU. Vy velice dobře víte, že ve straně máte část členů, kteří si nepřejí, aby naše země byla v Unii. Kdyby se v parlamentu hlasovalo o tom, aby bylo referendum o vystoupení Česka z EU, přál byste si to, nebo byl proti tomu?

Nejsem pro referendum o vystoupení z Evropské unie. Považuji to za nezodpovědné a jsem si jist, že ODS by se postavila proti tomu. To, že máme v ODS různé názory na míru evropské integrace, a co je pro Českou republiku dobré, je dobře. Ta debata musí probíhat, ale politika ODS je taková, že nevidíme žádnou jinou alternativu pro ČR, než být členem Evropské unie. Považujeme to za součást národního zájmu, stejně jako být členem NATO. Opačný názor je menšinový. Ale je dobře, že debata probíhá. Probíhá v celé společnosti, proč by neprobíhala v naší politické straně. Ale nápady o vystoupení z EU považuji za neodpovědné. Tenhle typ rozhodování je nebezpečný a nemá v současné politice místo. ODS žádné takové referendum nepodpoří.