Neslavný rekord. Babiš dohnal Topolánka, na vládu s důvěrou se čeká nejdéle

Pokud vše Babišovi klapne, měl by důvěru získat od 108 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Tedy pokud vstup do vlády schválí členové sociální demokracie. „Signály nejsou, řekněme, negativní,“ řekl ve čtvrtek po jednání s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem šéf ANO Andrej Babiš.

Předchozí koaliční vláda Bohuslava Sobotky získala důvěru 115 dnů po říjnových volbách v roce 2013. To se pár hodin po vítězství ve volbách část ČSSD snažila svého předsedu donutit k odchodu, ale tato intrika, když se hned po volbách jeli radit do Lán s prezidentem Milošem Zemanem někteří přední politici strany, nevyšla.

ANO vyhrálo loni na podzim volby s 29,64 procenty, ale situaci jeho šéfovi Andreji Babišovi komplikuje to, že více stran odmítlo jít do vlády s trestně stíhaným premiérem. Vytvořil tedy bez dohody s dalšími stranami jednobarevnou vládu, která ale nezískala při hlasování o důvěře jiné hlasy, než od poslanců ANO.

Tento týden ve středu jmenoval Zeman Babiše podruhé, když už mělo ANO předjednanou budoucí menšinovou koaliční vládu s ČSSD. Několikrát řekl, že kdyby to ani podruhé nevyšlo, zkusí se bavit s dalšími stranami o možnosti rozpuštění Sněmovny a předčasných voleb. K tomu je ale třeba 120 hlasů a prezident Zeman je jejich zásadním odpůrcem.

Jaký bude jeho vliv na vládu, ukazuje to, že dokázal Hamáčka přesvědčit, aby jedním z kandidátů do vlády byl Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory, který byl ministrem už ve vládě Jiřího Rusnoka. Tu Zeman jmenoval po pádu kabinetu Petra Nečase, přestože ve Sněmovně existovala většina ochotná složit znovu pravicovou koalici bez Nečase.

Zeman se ještě snaží ČSSD dotlačit ke změně kandidáta na ministra zahraničí - místo europoslance Miroslava Pocheho, který podporoval v prezidentské volbě Jiřího Drahoše, doporučuje Hamáčkovi Jana Kohouta. Hamáček zatím na nominaci, kterou potvrdilo vedení ČSSD, trvá.

Nová Babišova vláda mohla být jmenována zhruba do konce června a v druhé červencové dekádě by se hlasovalo o důvěře. Od data se bude odvíjet i to, jakou přesnou hodnotu bude Babišův rekord ve vládnutí bez důvěry mít.