Referendum není o jménech ministrů, říká Hamáček. ČSSD může udělat změnu

„Členové odpovídají na otázku, zda souhlasí se vstupem do vlády s ANO za podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. Jména tedy nejsou součástí hlasování, ale je platné usnesení předsednictva, které schválilo pět kandidátů,“ uvedl pro iDNES.cz předseda ČSSD Jan Hamáček.

Když ve středu po druhém jmenování premiérem šéf ANO Andrej Babiš odpovídal, jaký je jeho postoj k nominaci Pocheho a zda je vůbec možné, aby po referendu ještě sociální demokracie měnila některé z pěti navržených jmen, odvětil: „Nehlasují o jménech, hlasují jestli půjdou s námi do vlády. Ta jména nejsou předmětem hlasování.“

Hamáček předsednictvu ČSSD navrhl pět jmen a kdyby chtěl některé, třeba pod tlakem Zemana či Babiše ještě změnit, stačilo by, aby přesvědčil znovu předsednictvo strany. On sám má vést vnitro, Poche zahraničí, Petr Krčál ministerstvo práce a sociálních věcí, Miroslav Toman zemědělství a Antonín Staněk kulturu.

Prezident Zeman usiluje o to, aby Hamáček navrhl místo Pocheho buď bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, nebo někoho jiného, hlavně ne europoslance, jemuž vytýká postoj k migraci. Poche také před volbou hlavy státu podporoval Zemanova soupeře Jiřího Drahoše.

„O jménech se v tomto referendu nehlasuje,“ jsou přesvědčeni rovněž další politici sociální demokracie - místopředseda strany Roman Onderka, místopředseda poslaneckého klubu Jan Birke a také senátor Jiří Dienstbier. Ten je jasným odpůrcem toho, aby jeho strana šla do koalice s Andrejem Babišem. „Předložená jména neměla na moje hlasování v referendu vliv,“ řekl Dienstbier. A na jeho postoji by nic nezměnilo ani to, kdyby na seznamu kandidátů do vlády nebylo jméno europoslance Miroslava Pocheho, na něhož má také negativní názor.

Poslankyně Alena Gajdůšková to vidí malinko jinak než její kolegové. „Otázka v referendu je na souhlas s dohodou o koalici a s programovým prohlášením. Současně si ale předsednictvo vyžádalo jména a předseda je předložil. Hlasování tedy je fakticky i o navržených jménech,“ uvedla poslankyně Alena Gajdůšková.

Výsledky referenda, které končí 14. června, chce Hamáček vyhlásit o den později a hned poté chce o víkendu premiér Babiš zamířit za prezidentem Zemanem a představit mu kompletní seznam kandidátů do vlády. Prezident se chce s navrženými, kteří nyní ve vládě nejsou, setkat, a jmenovat kabinet do konce června. Hlasování o důvěře vládě, která by se při něm opřela o 108 hlasů poslanců ANO, ČSSD a KSČM má být v druhé červencové dekádě.

S Hamáčkem doladíme detaily, řek premiér Babiš