Nelze to přehlížet, řekl Foldyna o skandálu ministra Krčála s opisováním

9:47 , aktualizováno 11:09

Sociální demokraté očekávají jasné vysvětlení od svého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála, který je dalším ze členů vlády, jehož se dotkl skandál s opisováním prací na vysoké škole. „Nelze to přehlížet, bylo by to negativní jak pro samotnou ČSSD, tak pro politiku v České republice,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna.