Tragický den demokracie, Zeman koná v zájmu Kremlu, zní na Václaváku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Demonstranti zaplnili celou horní polovinu Václavského náměstí od sochy sv. Václava až po Jindřišskou a Vodičkovu ulici.



„Premiérem bude trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB,“ kritizoval fakt, že Babiš bude podruhé jmenován předsedou vlády, student Mikuláš Minář z pořádajícího sdružení Milion chvilek pro demokracii. Kritizoval i to, že Babišova menšinová koaliční vláda s ČSSD, pokud vznikne, bude závislá na komunistech. „Demokracie neznamená jednou za čtyři roky volební lístek a držet hubu a krok,“ řekl Minář.

„Děkuji vám, že jste přišli a že vám to není lhostejné,“ řekl protestujícím na náměstí neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, který bude na podzim kandidovat v hlavním městě do Senátu. Varoval v narážce na Babiše před tím, aby se země oddala „oligarchovi“.

„Vidím tady lidi odhodlané něco měnit. Díky vám, že jste přišli v takovém počtu,“ uvedl další z neúspěšných prezidentských kandidátů Pavel Fischer, který se rovněž snaží dostat do horní komory parlamentu. Zatímco Hilšer kandiduje na Praze 2, Fischer v Praze 12.

Na demonstraci přišli zástupci opozičních stran - předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS, první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan, poslanci KDU-ČSL Marek Výborný i Pirátů Mikuláš Ferjenčík a také senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Jeho sociální demokracie přitom jedná s Babišem o vstupu do vlády. Senátoři z ČSSD proti tomu od začátku protestují.



Tragický den české demokracie, řekl předseda TOP 09 Pospíšil

„Zítra je tragický den české demokracie. Trestně stíhaný estébák bude v sídle českých králů jmenován premiérem. Tragédie, tragédie, tragédie,“ řekl předseda TOP 09, exministr spravedlnosti Pospíšil. On sám se podzimních volbách chce stát primátorem Prahy. „Hanba, hanba, hanba,“ reagovali lidé na jeho slova o Babišovi.



„Čau lidi,“ pozdravil pak demonstranty Pirát Ferjenčík slovy, jimiž se na lidi na sociálních sítích časti obrací právě Babiš. Kritizoval šéfa ANO za to, že rozmisťuje své „podržtašky“ ve státní správě a že za „trafiky“ pro komunisty si koupil podporu svojí vládě.



„Trestně stíhaný premiér je opravdu velký problém,“ řekl senátor Dienstbier. Rizikem je podle něj především možnost ovlivňování policie i soudů ze strany trestně stíhaného předsedy vlády.

Koná v zájmu Kremlu, opřela se do Zemana Němcová z ODS

„Nenecháme se ohlupovat. Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet,“ uvedla poslankyně ODS Miroslava Němcová, kterou uvítal snad největší aplaus demonstrantů.

„Bureš a Falmer to snad nedají dohromady,“ prohlásila Němcová v narážce na krycí jména, pod nimiž komunistická StB registrovala šéfa ANO a KSČM. Babiš se stále soudí o to, že s StB nespolupracoval.

„Prezident koná v zájmu Kremlu,“ opřela se Němcová do Zemana. Byla to právě politička ODS, která jako první odešla při inauguraci prezidenta z Vladislavského sálu na protest proti tomu, že křivě přísahal. „Mě nejvíc naštvalo, že vědomě křivě přísahal. Přísahal, že bude vykonávat slib ve prospěch všeho lidu,“ řekla tehdy iDNES.cz Němcová.



VIDEO: Lidé v Česku protestují proti jmenování Babiše premiérem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svolavatelé protibabišovské demonstrace Milion chvilek pro demokracii na pražské Václavské náměstí uvádějí, že petici za odstoupení Babiše podepsalo více než 250 tisíc lidí. Má podle nich smysl vyjít ven na ulici a dát najevo nesouhlas s tím, že vznikne vláda opřená o komunisty.



Protestuje se i v jiných městech

V Kulturním domě Slavie Českých Budějovicích se v úterý navečer konalo setkání veřejnosti s vládou v demisi, kam dorazily stovky lidí. Před budovou na politiky čekala asi stovka demonstrantů.

VIDEO: Prostesty proti Babišovi v Plzni a Českých Budějovicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Masarykově náměstí v historickém centru Ostravy se kolem 18. hodiny sešlo odhadem téměř 300 lidí. Někteří drželi transparenty s nápisy namířenými proti Babišovi, například „Fízla nechceme premiérem“, ale některé mířily i proti prezidentovi Zemanovi. Vystoupení řečníků z řad organizátorů, studentů i politiků z různých stran a hnutí, kteří přišli demonstranty podpořit, se střídala s živými vystoupeními regionálních písničkářů.



„Demonstrace je poklidná, až na to, že jeden z diváků evidentně nesouhlasí s tím, co zní z pódia, zastává se Babiše a občas to dává hlasitými výkřiky najevo. Několik lidí se do muže pustilo, vzájemně si vynadali do idiotů, ale muž se bránil slovy, že je demokracie, a v davu zůstává dál,“ hlásila z místa redaktorka MF DNES.

Na místo se přišel podívat například ostravský zastupitel za ODS Martin Štěpánek. „Nelíbí se mi, že estébák bude jmenovaný premiérem České republiky, že prezident Zeman to schválně vede tím směrem, aby nikdo jiný neměl šanci. Fakticky tím zavinil to, že se dostává do hry z našeho pohledu extremistická strana KSČM, přitom by šla sestavit jiná demokratická vláda. Stačilo by odblokovat pozici premiéra,“ uvedl Štěpánek.