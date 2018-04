Končící Pelikán měl spory zejména s Okamurou, SPD považuje za fašisty

O odchodu uvažoval prý delší dobu, k rozhodnutí přispěl i jeho nedávný verdikt o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. „Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě,“ vysvětlil Pelikán (důvody Pelikánova odchodu z politiky si přečtěte v tomto článku). O hackerovo vydání usilovalo také Rusko, podle Pelikána však byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější.

Pelikánovo rozhodnutí o vydání Nikulina, o něhož měly zájem USA a Rusko, kritizoval prezident Miloš Zeman. Pelikána předtím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. Podle Zemana může vydání Nikulina posloužit k vnitropolitickému boji v USA a Česko by se do takového boje nemělo zapojovat. Rozhodnutí kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus či předseda KSČM Vojtěch Filip.



Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Letos v únoru označil hnutí Tomia Okamury za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPD ohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.

Pelikán také kritizoval Okamurovy výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Předseda SPD v lednu prohlásil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. „Důrazně žádám, abyste zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdo byl vyhlazován hůř,“ vzkázal mu počátkem února Pelikán (podrobnosti v tomto článku).

Na ministerské křeslo usedl v roce 2015

Za prioritní úkoly v resortu Pelikán při svém nástupu v roce 2015 označil zákon o státním zastupitelství, problematiku exekutorů či insolvencí a strategii justice. První z cílů se mu však naplnit nepodařilo, připravovaný nový zákon o žalobcích, který měl zajistit jejich větší nezávislost na výkonné moci, nakonec Sněmovna neprojednávala. Ministerstvo pod Pelikánovým vedením také nepřipravilo očekávanou novelu trestního řádu a představilo teze nového občanského soudního řádu. Ministr opakovaně řekl, že nechce přípravu obou procesních kodexů uspěchat.

Sám ministr Pelikán ke svým úspěchům přiřadil zvýšení zaměstnanosti vězňů nebo zjednodušení zápisů společností do obchodního rejstříku. Ministerstvu pod jeho vedením se také podařilo dokončit dlouhá léta připravovaný tendr na elektronické náramky pro vězně.

V ministerském křesle dosáhl také snížení nákladů na vymáhání méně vysokých dluhů, kvůli podpoře postavení dlužníků je ale v otevřeném střetu s Exekutorskou komorou. Výraznou změnou bylo také snížení počtu typů věznic od října 2017 ze čtyř na dva.

Nevlastní bratr vyjednával při propuštění Čechů

V listopadu 2017 vzbudila pozornost informace o tom, že se Pelikánův nevlastní bratr, arabista Petr Pelikán, v roce 2015 podílel na vyjednávání o propuštění pětice Čechů za Libanonce Alího Fajáda. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako nestandardní či partyzánský, ministr postup nechtěl s ohledem na povahu případu komentovat.

Kritiku politiků si Pelikán vysloužil i loni v létě, kdy Pelikán týdeníku Respekt řekl mimo jiné, že policejní žádost o vydání jeho stranického šéfa Andreje Babiše k trestnímu stíhání má ovlivnit volby.

Do blízkosti politiky se dostal advokát Pelikán v srpnu 2012, kdy jej ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) nominoval na člena rady Českého telekomunikačního úřadu. Ministr ale posléze Pelikánovu nominaci stáhl, údajně kvůli Pelikánovu blogu, kde kritizoval politiku vlády. Na podzim 2013 se stal členem Rady ekonomických poradců hnutí ANO a zhruba rok působil na ministerstvu financí jako ředitel právní sekce. Ve funkci prvního náměstka nahradil Pelikán v létě 2014 Hanu Marvanovou, která odešla kvůli sporům s ministryní Válkovou.

Jako advokát zastupoval mimo jiné rodinu, jejímuž synovi v létě 2009 amputoval eskalátor v pražském metru tři prsty. Později například hájil město Karlovy Vary ve sporu se skupinou firem o vlastnictví sportovně-kulturního centra KV Arena. Nyní se hodlá do advokacie vrátit.

Robert Pelikán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde dnes přednáší. Je rozvedený a má jednoho syna.