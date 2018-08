U Kábulu se bojuje za Prahu, odejít by dokázal jen srab, řekl Zeman

Když opustíme Afghánistán, ovládne ho podle prezidenta Zemana Taliban a budeme tu mít nový Islámský stát. „U Kábulu se bojuje za Prahu, odejít by dokázal jen srab,“ řekl prezident.

Den před tím se Zeman sešel s americkým velvyslancem Stephenem Kingem. Právě USA jsou vedoucí silou koalice proti fundamentalistům z hnutí Taliban, jejíž bývalý vůdce Usáma bin Ládin byl strůjcem teroristického útoku na newyorské mrakodrapy „dvojčata“ v září 2001.

„Zeman zalitoval toho, že se dosud velvyslanci v USA Hynku Kmoníčkovi nepodařilo vyjednat setkání českého prezidenta s americkým Donaldem Trumpem. „Každý není tak schopný velvyslanec jako Eva Filipi,“ řekl.

Zeman ve svém projevu také ocenil, že poněkud utichl mediální tartas, že existuje rozdíl mezi zahraniční politikou vlády a prezidenta. Sdílí postoj vlády, že nemáme příjímat migranty, ale pomáhat jim v zemích jejich původu.

Prezident připomněl svůj nesouhlas se sankcemi vůči Rusku. „Jsem rád, že i premiér Babiš se proti nim veřejně vyjádřil,“ uvedl Zeman. „Jakékoli sance jsou lose - lose strategie,“ tvrdí český prezident.

Podpořil také přesun české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, jak to již udělaly Spojené státy. Zeman ocenil, že Babiš podepsal petici za přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.