Babiš zamířil do Lán. Se Zemanem probere svůj plán proti migraci i rozpočet

„Měli bychom vyjednávat se státy severní Afriky a mít Marshallův plán pro Afriku,“ řekl Babiš dopoledne při setkání s českými velvyslanci. Trvá na tom, že by Česko nemělo přijmout ani jednoho nelegálního migranta. V tom se s prezidentem Zemanem dlouhodobě shoduje. Babiš navrhuje, aby místo plánovaného navýšení rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex dostaly více peněz na střežení mořské hranice Evropy přímo Itálie, Španělsko, Řecko a Malta.



Italský premiér Conte řekl, že by Česko mělo dobrou vůli ukázat tím, že symbolicky přijme aspoň jednoho uprchlíka z Afriky, který přes Středozemní moře zamířil právě do Itálie. „Pokud já mluvím o tom, že nechci přijmout ani jednoho migranta, tak je to proto, že to je symbol,“ řekl Babiš. Dá se očekávat, že pro to Babiš získá u Zemana podporu.

Oba politici se scházejí v době, kdy vrcholí příprava státního rozpočtu na příští rok a jednání s odbory o růstu mezd zaměstnanců veřejného sektoru.

Zeman se s Babišem naposledy setkal v červenci, schůzky se tehdy účastnila i ministryně financí Alena Schillerová. Prezident podpořil odmítavý postoj Babiše a Schillerové k plošnému růstu platů ve veřejné sféře o deset procent, což požadují odbory i ČSSD. Schillerová v neděli v České televizi oznámila, že navržený schodek rozpočtu na rok 2019 bude čtyřicet miliard korun, tedy o deset miliard méně, než s čím vláda zatím počítala.



Schůzka v Lánech se koná přesně dva měsíce po jmenování druhé Babišovy vlády, v níž stále atypicky šéf ČSSD Jan Hamáček zastává post ministra vnitra i zahraničí poté, co Zeman odmítl návrh sociální demokracie, aby se ministrem zahraničí stal europoslanec Miroslav Poche.

Hamáček v pondělí zopakoval, že Poche je do čela diplomacie jediným kandidátem a i šéf ČSSD se chce tento týden setkat s prezidentem a to nejspíš ve středu, kdy Zeman přijme na Hradě české velvyslance a Hamáček se setkání zúčastní jako úřadující šéf diplomacie.

Lídr ČSSD odmítl spekulaci deníku Právo, že by na ministra zahraničí mohla jeho strana navrhnout Jakuba Landovského, který je lídrem volební kandidátky v Praze. Já jsem o tom nikdy nehovořil, že by pan Landovský měl být kandidátem sociální demokracie,“ řekl Hamáček.